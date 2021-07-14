Зарплаты украинцев начали проверять: кто заплатит штраф до 180 тыс. и кому светят нищенские пенсии

В Украине начали массовую проверку работодателей на соблюдение трудового законодательства. Тех, кто не оформил своих сотрудников или платит им часть зарплаты "в серую", ждут большие штрафы. Но таких работодателей в Украине миллионы. В стране ежегодно десятки миллиардов тратят на оплату работы в конвертах.

В результате теряют все: нет денег на достойные зарплаты учителям и медикам, пенсионеры получают мизерные выплаты, а сотрудники обрекают себя на старость в бедности.

О том, как проведут проверки и почему без них не обойтись, читайте в материале OBOZREVATEL.

С 1 июля налоговая вместе с инспекцией труда начала рейды по работодателям. Как разъяснили в ГНС, они имеют право прийти на любое предприятие, поговорить с сотрудниками, посетить производственные помещения, проверить документы.

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Если окажется, что среди сотрудников есть официально неоформленные или выяснят, что вместо настоящего трудового договора используют, например, гражданско-правовый, то придется заплатить штраф в размере 60 тыс. грн, а если нарушение зафиксируют во второй раз, то сумма уже составит 180 тыс. грн.

Инспектор имеет право:

прийти на предприятие в любой рабочий день;

без препятствий поговорить с любым сотрудником;

проверить документы о трудоустройстве;

зафиксировать нарушения, если такие есть.

Сперва налоговики провели информационную кампанию: об ответственности за неоформленных сотрудников предупредили 63 тысячи предпринимателей.

Если при проверке окажется, что в штате сотрудников меньше, чем по факту обнаружат на предприятии, или если среди присутствующих будут неоформленные, то придется заплатить штраф. И даже если сотрудник работает, проходит практику или стажировку без оформления, это все равно будет считаться нарушением.

В Украине один из самых высоких уровней теневой экономики. Но если хотя бы наполовину его уменьшить, то можно было бы полностью избавиться от потребности во внешних кредитах.

По разным оценкам, около 8 миллионов человек в нашей стране работают неоформленными или же получают часть зарплаты в конвертах. Почти половина нанятых сотрудников по документам получает минимальную зарплату. При этом найти работника за такие деньги практически невозможно, остальную сумму доплачивают "на руки".

По данным Госстата, всего официально работает 15,5 млн человек, а платят взносы в Пенсионный фонд чуть больше 10 млн. Всего же в работоспособном возрасте – около 26 млн украинцев. Огромный уровень теневого заработка подтверждается и проверками фискалов. К примеру, до карантина во время каждого второго визита к работодателю (46%) выявляли нарушения.

И проверки – это единственное, что может заставить украинских предпринимателей оформлять своих сотрудников. Ни снижение налоговой нагрузки (как это было в 2016-м), ни информационные кампании, которые регулярно проводят чиновники, должного результата не дают. По данным налоговой, объем "теневых" заработных плат достигает 20 млрд долларов в год. Бюджеты разных уровней в результате недополучают более 200 млрд грн налогов. Это больше, чем в Украину поступает в качестве кредитов от МВФ.

Владелец небольшой сети кофеен в Киеве Евгений (предприниматель попросил не называть его фамилию) говорит: чтобы оформлять всех сотрудников с первого же дня, нужно менять и Трудовой кодекс.

"У меня очень большая текучка. На одном из объектов мы меняли баристу четыре раза за месяц. У нас по закону нужно оформлять с первого рабочего дня. А представьте, если бы я каждый раз пытался оформить человека? Очень много студентов, а некоторые не хотят даже такой записи в трудовой книжке и воспринимают как временную работу", – рассказывает предприниматель.

А вот что точно не поможет, так это снижение налогов, рассказал OBOZREVATEL глава налогового комитета Даниил Гетманцев. "Часто популисты говорят: а ты сократи налог и все выйдут из тени. А если нет, то что тогда делать? Кто из псевдоэкспертов, весело собирающих лайки в Facebook под постами об отмене налогов, готов продать свою квартиру, чтобы перекрыть легко прогнозируемую дыру бюджета?" – уверен нардеп.

Соглашаясь на зарплаты в конвертах, украинцы лишаются не только возможности получить отпускные, больничные, но и обрекают себя на нищую пенсию. Чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно как минимум 35 лет стажа. А чтобы ее размера хватало на обеспечение базовых потребностей, официальная зарплата должна быть хотя бы на среднем уровне.

И без ужесточения контроля и наказаний за зарплаты в конвертах сократить уровень теневой занятости в Украине не удастся.