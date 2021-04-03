Половина украинцев не сможет получить пенсию в 60 лет: как будут ужесточать правила

В Украине 45% тех, кто достиг 60-летия, уже через шесть лет вынуждены будут работать до 63 или 65 лет. Это произойдет из-за ужесточения требований к стажу.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Решение о введении новых требований к стажу приняты еще в 2017-м.

Январь 2022 года. Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Стоит отметить, что стаж начали жестко учитывать только с начала 2000-х, до этого трудовые книжки могли лежать на неработающих предприятиях, а стаж учитывался.

Январь 2023-го. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь как минимум 30 лет стажа. Уже это требование не смогут выполнить ощутимое количество украинцев, отмечает Ткаченко. Постепенно число тех, кто вынужденно работает до 63 и 65 лет будет расти:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 30 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 20 до 30 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 20 лет стажа.

Январь 2024-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 31 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 21 до 31 года стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 21 года стажа.

Январь 2025-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 32 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 22 лет стажа.

Январь 2026-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 33 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 23 лет стажа.

Январь 2027-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 34 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 24 до 34 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 24 лет стажа.

Январь 2028-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 35 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.