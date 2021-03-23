В Украине может не хватить денег на компенсацию больничных: названа причина

Из-за ошибки в принятом в декабре 2020-го законе №1053-IX 2,5 млн украинцев могли лишиться матпомощи в случае болезни. Депутаты нашли опечатку и собираются ее исправить новым законопроектом. При этом Фонд социального страхования Украины сейчас испытывает проблемы с выплатой больничных не из-за упущений. Причина –ограниченные поступления от единого социального взноса.

Об этом сообщает UBR. На упомянутую ошибку группа нардепов указала 2 марта, зарегистрировав законопроект №5187.

По причине того, что между словами "на период реабилитации" и "вследствие заболевания или травмы" пропущена запятая, депутаты сделали вывод, что основной вид страховых случаев – по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, исключается из закона.

Так, на помощь, в случае вступления закона с июня в предложенной редакции, могли бы претендовать лишь временно нетрудоспособные на период реабилитации. Депутаты предложили исправленную формулировку в указанном законопроекте, с которой согласились и авторы оригинального документа.

Напомним, что Фонд социального страхования Украины заявил о задержках больничных и декретных выплат. В частности, задержка составляет 21 рабочий день (1,8 млрд гривен).

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