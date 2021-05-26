В Украине монету в одну гривню можно продать за десятки тысяч: копейка может попасться любому

В Украине за монету в одну гривню, которая изготовлена гладким гуртом (неоформленное надписями, насечками, рисунками ребро), готовы платить десятки тысяч гривен. Зависимо от года выпуска, такая копейка может стоить почти 25 тыс. грн.

Это следует из данных аукционах Violity. Обсудить стоимость монеты можно на специализированных форумах. Цена может отличаться также от состояния монеты.

Редкая монета с гладким гуртом продана на аукционе 22 мая. За нее соревновались 53 участника. В результате победило лучшее предложение.

Монета продана 23 мая, всего было 36 ставок. Монета также изготовлена гладким гуртом.

Тираж 5 тыс. штук, 1 ставка, каштаны из годового набора.

На специальных сайтах помогут не только продать, но и оценить стоимость денег из СССР. Стоит отметить, что чем старше монета, тем дороже ее можно продать. Также существенную сумму можно получить за редкие деньги (например, с изъянами).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты в номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.