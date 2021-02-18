В Украине за мелочь готовы переплачивать в 40 раз: как выглядят ценные 25 копеек

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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За какие деньги заплатят

В Украине за некоторые монеты в номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ценную мелочь можно продать на специализированных форумах, аукционах. Там же готовы подсказать, насколько ценная ваша монета.

  • 25 копеек 1995 года

  • цена от 1000 грн

Как выглядят ценные 25 копеек

25 копеек 1995 года встречаются нечасто, поэтому они так дорого стоят. Здесь не нужно разбираться в ягодках, ценятся любые 25 копеек 1995 года. На аукционах стоимость монеты стартует с 1000 грн и может доходить до 1800 грн.

  • 25 копеек 1992 года

  • особенность: без черенков в гроздях №4 и №8

  • цена: 600-800 грн

Ценные 25 копеек

Эта монета отличается от обычных тем, что у нее отсутствуют черенки в гроздях №4 и №8. В феврале 2021 года такие 25 копеек были проданы за 722 грн.

  • 25 копеек 1992 года

  • особенность: ягоды с отверстиями, толстый трезубец

  • цена: 100-150 грн

Как выглядит монета

Ягоды с отверстиями нумизматы называют "бублики". 25 копеек с бубликами и толстым трезубцем стоят 100-150 грн. С тонким трезубцем монета не ценится.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк 12 января ввел в оборот первую памятную монету в 2021-м – "Агафангел Крымский". Она имеет номинал 2 гривни и изготовлена ​​из недрагоценного сплава – нейзильбера.

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