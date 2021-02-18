В Украине за мелочь готовы переплачивать в 40 раз: как выглядят ценные 25 копеек

В Украине за некоторые монеты в номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ценную мелочь можно продать на специализированных форумах, аукционах. Там же готовы подсказать, насколько ценная ваша монета.

25 копеек 1995 года

цена от 1000 грн

25 копеек 1995 года встречаются нечасто, поэтому они так дорого стоят. Здесь не нужно разбираться в ягодках, ценятся любые 25 копеек 1995 года. На аукционах стоимость монеты стартует с 1000 грн и может доходить до 1800 грн.

25 копеек 1992 года

особенность: без черенков в гроздях №4 и №8

цена: 600-800 грн

Эта монета отличается от обычных тем, что у нее отсутствуют черенки в гроздях №4 и №8. В феврале 2021 года такие 25 копеек были проданы за 722 грн.

25 копеек 1992 года

особенность: ягоды с отверстиями, толстый трезубец

цена: 100-150 грн

Ягоды с отверстиями нумизматы называют "бублики". 25 копеек с бубликами и толстым трезубцем стоят 100-150 грн. С тонким трезубцем монета не ценится.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк 12 января ввел в оборот первую памятную монету в 2021-м – "Агафангел Крымский". Она имеет номинал 2 гривни и изготовлена ​​из недрагоценного сплава – нейзильбера.