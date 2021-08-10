В Украине ко Дню Независимости появятся новые монеты. Фото
В Украине ко Дню Независимости появятся новые монеты. Большинство из них будут изготовлены из драгоценных металлов.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Всего монет будет пять – четыре памятных и одна инвестиционная (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Их 10 августа журналистам презентовали на Монетном дворе. Некоторые из них украинцы смогут купить уже с сегодняшнего дня.
Памятные монеты "К 30-летию Независимости Украины" из серии "Возрождения украинской государственности" будут таким номиналом:
5 гривен из нейзильбера (так называемое "новое серебро", сплав меди, никеля и цинка), украшенная цветной печатью и тампопечатью, тиражом 50 тысяч штук (доступна в продаже с 10 августа);
10 гривен из серебра, украшенная цветной печатью и тампопечатью, тиражом 3 тысячи штук (поступит в продажу с 17 августа);
50 гривен из серебра, украшенная локальной позолотой, тиражом 500 штук (в продаже появится с 17 августа);
250 гривен из золота тиражом 400 штук (также появится в продаже с 17 августа);
Также дополнительно появится серебряная инвестиционная монета номиналом 1 гривна. Она, как и большинство остальных, станет доступна для покупки с 17 августа.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня в Украине выпустили памятную монету в честь погибшего оперного певца и Героя Украины Василия Слипака, который воевал в АТО.