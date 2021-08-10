В Украине ко Дню Независимости появятся новые монеты. Фото

В Украине ко Дню Независимости появятся новые монеты. Большинство из них будут изготовлены из драгоценных металлов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Всего монет будет пять – четыре памятных и одна инвестиционная (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Их 10 августа журналистам презентовали на Монетном дворе. Некоторые из них украинцы смогут купить уже с сегодняшнего дня.

Видео дня

Памятные монеты "К 30-летию Независимости Украины" из серии "Возрождения украинской государственности" будут таким номиналом:

5 гривен из нейзильбера (так называемое "новое серебро", сплав меди, никеля и цинка), украшенная цветной печатью и тампопечатью, тиражом 50 тысяч штук (доступна в продаже с 10 августа);

10 гривен из серебра, украшенная цветной печатью и тампопечатью, тиражом 3 тысячи штук (поступит в продажу с 17 августа);

50 гривен из серебра , украшенная локальной позолотой, тиражом 500 штук (в продаже появится с 17 августа);

250 гривен из золота тиражом 400 штук (также появится в продаже с 17 августа);

Также дополнительно появится серебряная инвестиционная монета номиналом 1 гривна. Она, как и большинство остальных, станет доступна для покупки с 17 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня в Украине выпустили памятную монету в честь погибшего оперного певца и Героя Украины Василия Слипака, который воевал в АТО.