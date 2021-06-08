НБУ выпустит в оборот новую монету: как выглядит

Национальный банк Украины выпускает памятную монету в честь выдающегося украинского оперного певца, бойца АТО, Героя Украины Василия Слипака. Всего изготовили 35 тыс. таких монет.

Официальная дата введения в оборот – 21 июня. Монета уже можно заказать онлайн. Ее выпустят тиражом в 35 000 штук, говорится на сайте НБУ.

Выпуск монеты также прокомментировал художник Андрей Ермоленко в Facebook. "Легенды не умирают. А это наша легенда, которую мы должны помнить и рассказывать всем последующим поколениям! Этот человек сопоставим с Гераклом и Орфеем в одном лице, даже еще круче - потому что Василий существовал точно и мы его современники!", – написал художник.

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Василий Слипак – всемирно известный оперный певец с уникальным тембром голоса и бесстрашный воин, который покинул безопасную Европу и обеспеченную жизнь, чтобы защищать родину в окопах. Наверное, не найдется в Украине человека, который хотя бы раз не слышал о добровольце ДУК ПС с псевдо "Миф" и не видел фотографий, на которых запечатлен крепкий мужчина с длиными усами и казацким чубом...

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтерам удалось идентифицировать личность вероятного убийцы Слипака еще в июле 2016 года.

Это стало возможным после того, как российские пропагандисты выпустили в эфир интервью с Ефременком, в котором тот заявил, что именно он якобы убил легендарного певца-добровольца.