О налоге на квартиры, новшествах для украинцев и "слугах" не народа: интервью с Даниилом Гетманцевым

Законопроект Кабмина №5600, который приведет к повышению налогов и акцизов для крупного бизнеса, с боем приняли в первом чтении. Документ разработал Кабмин и поддержал лично президент Владимир Зеленский, несмотря на это, ряд "слуг народа" новшество не поддержали.

О том, к чему приведет принятие документа, как и для кого увеличатся ставки и что в парламенте готовят для простых украинцев, читайте в первой части интервью OBOZREVATEL с главой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

– К "ресурсному" законопроекту №5600 подали уже 11 тыс. правок. Так можно дойти и до рекорда. Насколько я понимаю, все эти правки нужно рассмотреть. Как это затянет принятие документа во втором чтении?

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– Рекорд так называемого антиколомойского законопроекта в 16 000 поправок превысить уже не удастся, т.к. срок на подачу поправок истек. Законопроект №5600 несложный, однако крайне болезненный для крупного бизнеса акт, с чем связано огромное количество правок народных депутатов, большая часть из которых – не имеет содержания, однако дает право депутату на минуту выступления в зале при рассмотрении проекта. У нас был законопроект №1210, масштабный и с большим количеством норм. Но там было всего около 1400 правок. Здесь же есть всего 5-7 вопросов, которые умышленно сбиваются "поправочным спамом". Давайте говорить откровенно. Обсуждать каждую поправку, значит, потратить на это год. Это невозможно.

Кроме того, я считаю неприемлемым обсуждать какие-либо вопросы налогообложения в обмен на то, чтобы кто-то снял свои спамправки. Поэтому буду предлагать фракции рассмотреть законопроект по упрощенной антиспам-процедуре. Это может быть голосование по отдельности за каждую статью закона. Это когда мы отдельно голосуем каждую статью законопроекта. Если статья проходит, значит, все правки к ней отклонены или учтены в редакции комитета. Второй вариант – специальная процедура.

"Если пойдем по упрощенной процедуре, значит, мы примем законопроект за один день"

– Вы сказали, что правки касаются всего 5-7 вопросов. Это какие?

– Много правок по строителям. Есть обсуждения по аграриям, например, по минимальному поставленному налоговому обязательству. Не согласны с 5%, хотят 4%. Также администрирование: можно ли запрещать директору, если есть налоговый долг у предприятия, выезжать за границу на основании решения суда. Самый большой вопрос, который в этой связи обсуждается – налоговый залог активов налогоплательщика. Здесь я согласен, что надо предусмотреть предохранитель в виде решения суда, чтобы предупредить возможное злоупотребления налоговой.

Есть вопрос по местным налогам, но я его считаю решенным. Мы проводили рабочие группы и относительно самозахваченных земель, пришли к выводу, что нельзя их облагать налогом, кроме случаев, когда на них есть строения. Однако основные вопросы, как вы понимаете, – это вопросы по руде, зеленым, курятине и т.д. Это большие политические вопросы, и у нас есть по ним политическая позиция. Законопроект несложный, но вызывает неприятие крупного и сверхкрупного бизнеса.

– Вы говорили, что тоже будете подавать поправки…

– Да, около 80 поправок. Но это те поправки, которые являются компромиссными, мы договорились с Минфином, налоговой на рабочих группах об определенных компромиссах. Например, те дополнительные полномочия по администрированию будут работать от миллиона гривен.

И те же строители. У нас была дискуссия по третьей продаже недвижимости и налога с такой продажи в 18%. Я подал поправку: платить 18% только с разницы в цене. И это компромиссная норма, мы уже договорились. Или налогообложение марганцевых руд. Абсолютно поддерживаю аргумент: почему вводится прогрессивный механизм налогообложения только для железной руды? Мы решили распространить его на все руды.

– Работа над таблицей поправок все еще продолжается?

– Вы себе не представляете, насколько интенсивно. Весь секретариат работал неделю только для того, чтобы занести 11 тыс. правок в таблицу. Это очень сложно физически. Теперь мы идем по правкам в таблице. Думаю, вся работа займет около месяца.

– Останетесь без отпуска?

– Смотрите, говоря о законопроекте №5600 мы говорим о конкретных деньгах государства. Сам тот факт, что законопроект вступит в силу не с июля, а с октября 2021 г. уже не даст возможности получить бюджету более 7 млдр гривен. Если мы пойдем в отпуск, проект будет принят в лучшем случае в ноябре. Когда твой отдых измеряется в таких величинах, тебе не отдыхается. И я очень благодарен народным депутатам, работникам секретариата Комитета, Минфина и ГНС, которые вместе со мной работают над таблицей.

– Что еще изменится ко второму чтению?

– Концептуально документ не изменится, хотя в деталях изменится сильно. Многие нормы мы вынуждены переписывать. Например, по первой продаже недвижимости решили не вводит НДС для тех, кто оплатил сделку по состоянию на 1.01.2022 года. Мы понимаем, что если человек уже заплатил за недвижимость деньги, что он зависим от застройщика и застройщик, хотя должен заплатить сам, может переложить НДС на покупателя. Поэтому здесь надо обезопасить граждан.

– То есть если кто-то хочет купить дешевле, нужно сделать это как можно быстрее?

– Я считаю, что абсолютно никак на рынок эта норма не повлияет. То, что они уклоняются от налогообложения, не платят НДС, абсолютно никак не влияет на стоимость квартир. Они в любом случае выставляют максимально возможную цену на рынке. К слову, квартиры с начала года подорожали на 14%, а многие строители уже сейчас рассказывают людям о том, что квартиры подорожали в связи с принятием закона №5600.

После введения НДС строители просто снизят свою маржинальность. Рынок будет диктовать цены. А маржинальность сверхприбыльного бизнеса, обоснованная только уклонением от уплаты НДС, уменьшиться.

– Ранее вы говорили, что ресурсный законопроект – общая инициатива Кабмина, "слуг" и президента. Как отреагировали на то, что многие ваши коллеги по фракции эту общую инициативу не поддержали?

– Мы можем только гадать, почему те "слуги народа", которые избирались по списку партии, почему-то поддались влиянию той малой части представителей народа, которые сбивают эту инициативу. Отстаивая интересы людей, мы должны понимать под людьми 40 млн наших избирателей, а не людей, фамилии которых мы можем посчитать на пальцах двух рук. Если мы с вами погрузимся в нормы законопроекта, а это несложно, он небольшой, тогда там:

убираются льготы для птицеводов

повышается рента на руду

убирается льгота для зеленых

строителей заставляют платить НДС столько, сколько они должны

индексируются фиксированные ставки налогов (на 5%)

устраняются искусственные преграды при взыскании налогового долга

облагается налогом теневая обработка земель, а также самозахваченные земли под постройками

в три раза повышается экологический налог на углекислый газ.

То есть в этом законопроекте нет ничего, что у депутата, который борется за интересы народа, а не отдельного бизнеса, вызывало бы какое-то неприятие. И даже те нормы, которые несколько расширяют полномочия налоговой, мы смягчали.

Возможно, коллеги не ознакомились с текстом или попали под влияние некоторых деятелей из соцсетей, которые никогда не читают то, что комментируют либо умышленно разгоняют бред. А возможно, какой-то бизнес все-таки убедил их, что это решение неправильное. Но результаты голосования меня очень удивили.

– Кабмин оценивает поступления, в случае принятия новых норм, в размере 50 млрд грн. Вы с такой оценкой согласны?

– Я думаю, что, возможно, и больше. Только инициатива по руде может дать дополнительно около 14 млрд грн. Зависимо от цен нужно, конечно, пересчитывать; все привязывается к конкретным категориям.

– Когда будет принят законопроект и хватит ли голосов?

– Мы видим достаточно серьезное противодействие принятию законопроекта. У нас есть не так много законодательных инициатив в Верховной Раде, которые действительно затрагивают интересы олигархического бизнеса. И этот законопроект как раз об этом. Делается все возможное, чтобы затянуть принятие. Но я уверен, что мы соберем на него голоса. Думаю, что в сентябре мы можем принять законопроект в целом.

– Большинство налоговых инициатив, которые мы с вами проговорили, коснется большого бизнеса. Знаю, что вы готовите новые правила налогообложения недвижимости, и это коснется многих украинцев. Что еще планируете изменить?

– Я бы хотел, пользуясь случаем, призвать ваших читателей, обычных украинцев, которые имеют накопления за 30 лет, полученные с уклонением от налогообложения, поучаствовать в налоговой амнистии.

Это инициатива президента и такая возможность появится с 1 сентября. И хочу добавить, что Минфин уже готовит законопроект, поручение уже есть в законе – о непрямых методах налогового контроля. С 1 сентября есть возможность воспользоваться амнистией и быть абсолютно чистым перед налоговой и спокойным за то, что если тебя спросят при любой будущей покупке, откуда у тебя деньги – ты всегда можешь показать налоговую декларацию.

Касательно изменений, вы уже сказали о налоге на недвижимость, про налог на доходы я уже говорил ранее (детальнее читайте во второй части интервью. – Ред). Ну и экологический налог: считаю, что мы должны его реформировать, улучшить администрирование. В целом же налоговое законодательство очень динамичное, и то, что каждый год мы будем его менять, нет ничего удивительного. Так происходит во всех странах.

Вторую часть интервью с Даниилом Гетманцев читайте вскоре на OBOZREVATEL.