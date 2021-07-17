Зеленский подписал закон о нулевой декларации: кому и за что нужно заплатить

Президент Владимир Зеленский подписал закон о нулевой декларации. В результате все украинцы по желанию смогут с сентября 2021-го до сентября 2022-го уплатить налоги и легализовать свою недвижимость, банковские счета и наличку.

Закон глава государства подписал 16 июля, говорится на сайте Офиса президента. Нулевая декларация и налоговая амнистия ранее проводилась в целом ряде стран. Главная ее цель – вывести из тени имущество граждан.

за валюту: 5% (6% при оплате в течение трех лет);

за валюту за границей: 9% (11,5% при оплате в течение трех лет);

недвижимость, транспорт, корпоративные права: 9% (11,5% если за три года заплатить);

облигации внутреннего госзайма: 2,5% (3% если в рассрочку).

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Идея простая: покажи заработанное в тени, уплати небольшой налог и легально распоряжайся своим имуществом. Отметим, что наказание за то, что ранее с активов не были уплачены налоги, не последует. Единственное исключение - если деньги получены не просто из-за серого заработка, а в результате совершенных преступлений.

Также отметим, что принимать участие в налоговой амнистии не смогут чиновники и политики, которые могли получить свой доход в результате коррупции. "Налоговая амнистия это о том, что я буду тратить в будущем, а не о том, что я имею сегодня. Если я имею квартиры, дом, деньги под матрацам, никто не имеет право это отобрать. Но если я захочу продать этот дом, который я приобрел на черные деньги, я его смогу продать, получить за него деньги, но дальше вложить эти средства я смогу только получив документ о легальном происхождении", – рассказал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы летом должны заплатить налоги за свои квартиры. Владельцам большой недвижимости дополнительно придется заплатить 25 тыс. грн налога.