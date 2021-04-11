В Украине изменится порядок выплаты пенсий и соцпомощи: в ПФУ сообщили детали

С 1 сентября в Украине будет действовать новый порядок выплаты и доставки пенсий и государственной денежной помощи, установленный правительственным постановлением № 277. До этой даты останется в силе нынешний порядок, согласно которому соцвыплаты доставляет "Укрпочта".

По новым правилам выпату пенсий и соцпомощи будут осуществлять уполномоченные банки, а их доставку - организации, специально отобранные по конкурсу. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В частности, пенсии будут приносить на дом уже не все желающим, а лишь некоторым категориям граждан, а именно:

людям с инвалидностью I группы;

лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

лицам, достигшим 80-летнего возраста;

получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Фонд до 1 сентября проведет конкурс для выбора компаний, которые займутся доставкой выплат для вышеуказанных лиц. А вот все остальные пенсионеры, которые сегодня получают выплаты в отделениях "Укрпочты" или с доставкой на дом почтальонами, до 1 сентября 2021 должны выбрать банк, на счет в котором им будут перечисляться деньги. Однако открыть такой счет можно не в любом банке, а лишь в уполномоченном, перечень которых обнародован Пенсионным фондом.

В случае, если пенсионер или получатель денежной помощи не определится с выбором уполномоченного банка до 1 сентября, их выплата будет осуществляться через текущий счет в Ощадбанке, который откроют автоматически по обращению органа Пенсионного фонда Украины. Об этом пенсионеров обязательно проинформируют. В будущем можно будет в любое время изменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с января 2022 года произойдет очередной этап повышения требований для получения пенсии в 60 лет. В результате часть украинцев останется без выплат.