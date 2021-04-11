В Україні зміниться порядок виплати пенсій і соцвиплат: в ПФУ повідомили деталі

З 1 вересня в Україні діятиме новий порядок виплати та доставки пенсій і державної грошової допомоги, встановлений урядовою постановою № 277. До цієї дати залишиться в силі існуючий порядок, згідно з яким соцвиплати доставляє "Укрпошта".

За новими правилами виплату пенсій і соцдопомоги здійснюватимуть уповноважені банки, а їх доставку - організації, спеціально відібрані за конкурсом. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

Зокрема, пенсії будуть приносити додому вже не усім бажаючим, а лише деяким категоріям громадян, а саме:

людям з інвалідністю I групи;

особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;

особам, які досягли 80-річного віку;

одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги по догляду.

Фонд до 1 вересня проведе конкурс для вибору компаній, які займуться доставкою виплат для вищевказаних осіб. А от всі інші пенсіонери, які сьогодні отримують виплати у відділеннях "Укрпошти" або з доставкою додому листоношами, до 1 вересня 2021 повинні вибрати банк, на рахунок в якому їм будуть перераховуватися гроші. Однак відкрити такий рахунок можна не в будь-якому банку, а лише в уповноваженому, перелік яких оприлюднено Пенсійним фондом.

У разі, якщо пенсіонер або одержувач грошової допомоги не визначиться з вибором уповноваженого банку до 1 вересня, їх виплата буде здійснюватися через поточний рахунок в Ощадбанку, який відкриють автоматично за зверненням органу Пенсійного фонду України. Про це пенсіонерів обов'язково проінформують. У майбутньому можна буде в будь-який час змінити уповноважений банк за власним бажанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з січня 2022 року відбудеться черговий етап підвищення вимог для отримання пенсії в 60 років. В результаті частина українців залишиться без виплат.