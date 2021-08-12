В Минкульте создали цифровую карту событий ко Дню Независимости Украины

К 30-ой годовщине Независимости Украины в Министерстве культуры и информационной политики создали цифровую карту событий. На ней отображаются мероприятия, которые будут проводить в рамках празднования во всех регионах страны.

Посмотреть карту можно по ссылке. Каждая область на ней обозначена отдельным символом в виде цветка. В интерактивном формате на карте отображается место, время, отсчет до события и даты событий с подробной информацией.

"Цифровая карта событий – национальная платформа, освещающая события всей страны, приуроченные к 30-й годовщине Независимости Украины. Проект охватывает все области", – рассказали в Минкульте.

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Также цифровая карта имеет удобный функционал поиска по локации и дате, что позволит пользователю выбрать интересующее его событие, а также спланировать посещение определенного события через функцию "календарь" в смартфоне.

Всего Минкульт вместе с областными государственными администрациями проведет более 300 мероприятий в рамках празднования Независимости Украины.

Отметим, что впервые проект был представлен главой ведомства Александром Ткаченко на форуме "Украина 30" во время презентации мероприятий ко Дню Независимости.

"Для того, чтобы структурировать тот масштаб мероприятий, которые будут проводить к 30-летию Независимости, МКИП было создано цифровую карту событий. Ведь чтобы из нескольких сотен мероприятий, которые мы будем реализовать с ОГА, выбрать себе несколько – нужно действительно иметь выдержку. Именно карта событий и упрощает эту задачу: собирая информацию о каждом из них в одном месте", – прокомментировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский представил план празднования 30-ой годовщины Независимости Украины. В частности, состоится первый саммит "Крымской платформы", концерт в Национальной опере, чествование памяти погибших участников АТО.