В Украине через несколько дней не будет дефицита топлива: заявление Корниенко

Уже через несколько дней в Украине не будет нехватки топлива. Как заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, цены "будут другие, но возможность купить топливо для автотранспорта будет".

"Мы много работаем с правительством и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс дефицита топлива", – сказал Корниенко во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ", сообщается на сайте Верховной Рады 3 мая.

Первый вице-спикер парламента указал , что в начале введения военного положения была принята мощная налоговая и таможенная реформа. "Освободили от таможенных пошлин большинство групп товаров, смогли дать такие условия, что часть бизнеса может работать фактически на едином налоге в 2%", – отметил Корниенко.

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Также он рассказал о том, как это повлияет на бизнес. "Конечно, есть нюансы – крупному бизнесу на это труднее будет перейти, но для большинства бизнеса – эта система подходит. Но надо понимать, что эти процессы связаны с привлечением финансирования от наших партнеров. И Верховная Рада Украины участвует в этом", – подытожил Корниенко.

Ранее сообщалось, что правительство 29 апреля должно было принять изменения в госрегулирование цен на нефтепродукты. Они должны были позволить в период 7 дней решить вопрос дефицита горючего на АЗС, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

Он указал, что ключевая причина дефицита горючего – уничтожение рашистами части инфраструктуры, в том числе остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

"Министерство экономики и министерство энергетики проводят постоянные консультации с топливными компаниями, чтобы решить эту проблему. Сегодня принимаем изменения в государственное регулирование цен на нефтепродукты, которые позволят в течение 7 дней решить вопрос дефицита топлива на АЗС. Попрошу профильных министров подробно прокоммуницировать это решение с обществом", – заявил глава Кабмина.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, отменять льготное налогообложение для бензина в Украине пока не будут. Норму из законопроекта № 7311 об этом исключили, сообщил первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.