Льготное налогообложение остается: в Раде пообещали, что бензин дорожать пока не будет

Отменять льготное налогообложение для бензина в Украине пока не будут. Норму из законопроекта № 7311 об этом исключили.

"Всем, кто переживал за льготное налогообложение бензина – пока ничего меняться не будет. Норму из 7311 исключили. Сниженный НДС и отсутствие акциза/ пошлин на топливо остается", – написал в своем Telegram-канале первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

Он добавил, что налоговый комитет рекомендовал за основу в первом чтении новый пакет налоговых изменений под текущие реалии войны и экономики законопроект № 7311-д. Среди нововведений:

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отменяется освобождение от НДС и пошлины при импорте компаниями-упрощенцами; упраздняются льготы по НДС, акцизу и пошлины при ввозе транспортных средств; горючее будет и дальше облагаться налогом по уменьшенному НДС и без акциза; повышение ставки военного сбора до 3% в период военного положения и чрезвычайного положения; бюджетное возмещение за январь 2022 налогоплательщик по желанию сможет получить в ОВГЗ; убирается льгота, которая на 6 месяцев после завершения военного положения отсрочила сроки уплаты налогов при невозможности заплатить сейчас.

Отметим, в Украине во время войны, которую развязала Россия, возник дефицит на АЗС. Участники рынка говорят, что это из-за госрегулирования. Однако могут быть и другие причины, так как рашистские войска уже не единожды наносили удары по нефтебазам. Также оккупанты уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Налоговые льготы были введены в стране для того, чтобы избежать дефицита и стимулировать АЗС продавать топливо. Их ранее собирались отменить в налоговом законе № 7311.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине пересмотрели цены на бензин и дизель. Предельные цены на бензин повышены на 23 копейки, а на дизтопливо – на 1,01 грн.