В Украине будут дорожать яйца: названы причины

В Украине розничные цены на яйца с декабря 2020-го по январь 2021-го увеличились примерно на 2-5 грн за десяток. Подорожание может продолжится и в течение всего года.

По информации Ассоциации животноводов Украина, в январе текущего года возможно незначительное подорожание, передает Агроцентр. Эксперты объясняют, что причин подорожания яиц несколько. Одна из них – значительный рост цен на компоненты комбикорма, а именно они составляют львиную долю себестоимости в производстве куриных яиц. Происходит это из-за того, что в 2020 году урожай зерновых – хуже, чем в предыдущих.

К тому же многие производители, опасаясь, что средств на закупку комбикормов им не хватит или возникнет их дефицит, начали сокращать поголовье птицы. По состоянию на конец декабря 2020 себестоимость производства яиц составляет около двадцати двух гривен, а до конечного потребителя они доходят уже по цене от тридцати до сорока гривен за десяток.

"На конец декабря 2020-го себестоимость производства яиц на предприятиях колеблется в пределах 22 грн/10 шт., А конечная цена на полках потребителей – от 30 грн/10шт. Вопрос, как изменится цена в январе 2021-го? Ни один производитель не имеет четкого ответа. После новогодних праздников спрос потребителей снизится, а вот цена на яйца, скорее всего, увеличится", – прогнозирует эксперт по птицеводства Ассоциации животноводов Украины и компании AVA Group Ирина Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары.