В Україні будуть дорожчати яйця: названо причини

В Україні роздрібні ціни на яйця з грудня 2020-го до січня 2021-го збільшилися приблизно на 2-5 грн за десяток. Подорожчання може продовжиться і протягом усього року.

За інформацією Асоціації тваринників Україна, в січні поточного року можливе незначне подорожчання, передає Агроцентр. Експерти пояснюють, що причин подорожчання яєць кілька. Одна з них – значне зростання цін на компоненти комбікорму, а саме вони становлять левову частку собівартості у виробництві курячих яєць. Відбувається це через те, що у 2020-му урожай зернових був гіршим, ніж у попередні роки.

До того ж багато виробників, побоюючись, що коштів на закупівлю комбікормів їм не вистачить або виникне їхній дефіцит, почали скорочувати поголів'я птиці. Станом на кінець грудня 2020-го собівартість виробництва яєць становить приблизно двадцять дві гривні, а до кінцевого споживача вони доходять вже за ціною від тридцяти до сорока гривень за десяток.

"На кінець грудня 2020-го собівартість виробництва яєць на підприємствах коливається в межах 22 грн/10 шт., а кінцева ціна на полицях споживачів – від 30 грн/10 шт. Питання, як зміниться ціна в січні 2021-го? Жоден виробник не має чіткої відповіді. Після новорічних свят попит споживачів знизиться, а ось ціна на яйця, імовірно, збільшиться", – прогнозує експертка з птахівництва Асоціації тваринників України і компанії AVA Group Ірина Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що призведе до зростання цін на продукти й товари.