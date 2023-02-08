В Украине безработным ВПЛ будут платить повышенную помощь: законопроект

В Украине размер пособия по безработице теперь может не зависеть от продолжительности поиска новой работы и составит 100% от рассчитанной суммы, определяемой с учетом страхового стажа. В настоящее время во вторую половину срока, на который назначена помощь, выплаты уменьшаются до 50%.

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Об этом говорится в законопроекте № 8421 "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". Так, для лиц, ранее проживавших на временно оккупированных территориях, а также для тех, кто не может подтвердить свой страховой стаж, размер пособия увеличат на 50%.

Более того, таким переселенцам будут выплачивать не 120, а 360 календарных дней. Следует отметить, что в настоящее время размер пособия по безработице определяется в процентах к средней зарплате в зависимости от страхового стажа:

до 3 лет – 50%;

от 3 до 6 лет – 55%;

от 6 до 12 лет – 60%;

от 12 до 18 лет – 65%;

от 18 до 24 лет – 70%;

от 24 до 30 лет – 75%;

более 30 лет – 80%.

Ранее стало известно, что в Украине впервые в 2023 году вносятся изменения в госбюджет – в сторону повышения расходов на 5,5 млрд грн и увеличения предельного дефицита. В то же время, изменения внесены и в Налоговый кодекс. В частности, изменились сроки проверки бизнеса при возмещении налога на добавленную стоимость (НДС).

Соответствующие решения были приняты депутатами Верховной Рады на заседании 7 февраля. Речь идет о законопроектах№8399 (изменения в госбюджет, за основу 266 голосами) и№6085 (изменения в Налоговый кодекс, в общей сложности 276 голосов), сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк ("Голос").

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в феврале 2023 года будет действовать список, на основании которого производятся выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Список населенных пунктов, жители которых имеют право на помощь, сформирован по новому принципу.

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