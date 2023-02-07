В Украине изменяют бюджет-2023 и Налоговый кодекс: какие новшества одобрили нардепы

В Украине впервые в 2023 году вносят изменения в госбюджет – в сторону повышения расходов на 5,5 млрд грн и увеличения предельного дефицита. Вместе с тем изменения внесены и в Налоговый кодекс. В частности, изменились сроки проверки бизнеса при возмещении налога на добавленную стоимость (НДС).

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Соответствующие решения приняли депутаты Верховной Рады на заседании 7 февраля. Речь идет о законопроектах № 8399 (изменения в госбюджет, приняты за основу 266 голосами) и № 6085 (изменения в Налоговый кодекс, приняты в целом 276 голосами), сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк ("Голос").

Как изменят бюджет-2023

Увеличиваются: расходы – на 5,5 млрд грн;

предельный дефицит бюджета – до 1,3 трлн грн (пока – 1,29 трлн, 20,6% ВВП);

предельный объем госдолга к концу 2023 года – до 6,43 трлн грн;

плановые заимствования – до 1 трлн 707,4 млрд грн (сейчас – 1 трлн 704,3 млрд грн).

Также, по словам Железняка, в документе отменяется норма о повышении зарплат Нацсовету согласно закону "О медиа". Программа Фонда ликвидации последствий российской агрессии на 52,5 млрд грн передается Министерству развития громад, территрий и инфраструктуры Украины.

Что изменили в Налоговом кодексе

Сроки проверок возмещения НДС сокращаются с 60 до 30 дней;

от налогообложения освобождаются LED-лампы, которые украинцы бесплатно обменивают на почте (по закону любую нецелевую помощь нужно декларировать и платить налог).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменяют налог на добавленную стоимость (НДС) и пошлину на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций. Льготный режим будет действовать до конца военного положения, но не дольше чем до 1 января 2024 года.

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