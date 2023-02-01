Выплаты ВПЛ в Украине обновились: кто получит по 2000 грн в феврале-2023

В Украине в феврале 2023 года будет действовать список, на основании которого осуществляются выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Перечень населенных пунктов, жители которых имеют право на помощь, сформирован по новому принципу.

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Речь идет о получении по 2000 грн на одного взрослого человека и по 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. Как объяснили в Минрентеграции, право на такую помощь имеют лица:

выехавшие из населенных пунктов, включенных в специальный (в феврале это громады Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей);

жилье которых разрушено или непригодно для проживания в двух случаях: 1) если до 20 мая 2022 года они подали в Дії заявку на возмещение потерь; 2) если получили документальное подтверждение факта разрушения имущества от органов местного самоуправления;

которые уже получали выплаты ВПЛ по состоянию на 24 февраля 2022 года;

повторно переместившиеся с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Новый формат списка для выплат ВПЛ предусматривает такое разделение территорий:

те, где возможны боевые действия;

те, где ведутся активные боевые действия прямо сейчас;

территории находящиеся в оккупации;

территории, на которых велись боевые действия и которые были временно оккупированы после 24 февраля 2022 года, но уже освобождены (без выплат для переселенцев).

Всем, кто имеет право на помощь, выплаты продлеваются автоматически. Ежемесячное государственное пособие на проживание ВПЛ составляет:

для лиц старше 18 лет – по 2000 грн;

на детей и лиц с инвалидностью – по 3000 грн.

Кроме этих выплат, украинские переселенцы также имеют право на оформление жилищной субсидии. Она предоставляется по месту фактического проживания ВПЛ, причем договор аренды жилья заключать не обязательно.

Оформить субсидию для ВПЛ можно как офлайн (например, в ЦНАПе), так и онлайн через Дію. При подаче заявления нужно будет заполнить декларацию об имущественном состоянии, внеся в нее всех членов домохозайства. Выплаты 2000-3000 грн при этом не учитываются как доход.

Если же переселенцы живут вместе с другой семьей, которая приютила их бесплатно, на помощь в оплате коммуналки может рассчитывать уже эта семья. В день за одного ВПЛ компенсируют 14,77 грн. При этом, если семья уже получала субсидию, ее не отберут.

Чтобы получать компенсации, принимающая семья должна зарегистрироваться на платформе prykhystok.gov.ua. Также каждый месяц нужно будет подавать данные о переселенцах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская благотворительная организация в области технологической индустрии 1K объявила о предоставлении помощи в 1 тыс. долларов пострадавшим от войны украинцам. Программа рассчитана именно на семьи, поэтому одинокий человек не может получить выплату.

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