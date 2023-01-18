В Украине 20 грн продают за 10 тыс. грн: почему такая цена

В Украине за 10 тыс. грн продают банкноту в 20 грн. Ее особенностью является особый вид брака – обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой.

Видео дня

Банкнота выставлена на продажу на специализированном ресурсе Violity. Согласно объявлению:

выпущена она в 1992 году;

реставрации не подвергалась.

Имеет ли дефекты купюра, автор объявления не указывает. Однако на выложенном фото видно характерную вмятину, получающуюся от складывания купюры пополам.

"Брак. Перевёртыш, сдвиг. 20 грн 1992", – говорится в объявлении.

Цена в 10 тыс. грн же не является окончательной – купюра продается по правилам аукциона, а значит, ее стоимость может вырасти выше. Окончание торгов запланировано на вечер 23 января.

Ценными у коллекционеров считаются купюры и с другими видами брака. В частности, неполной пропечаткой изображения на обратной стороне. К примеру, когда хорошо различимы лишь номер банкноты и орнамент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 10 тыс. грн продается купюра в 1 грн 2014 года. Ее цена обусловлена "коллекционным" номером – УУ 1111111.