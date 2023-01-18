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В Украине 20 грн продают за 10 тыс. грн: почему такая цена

Роман Костюченко
Личные финансы
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В Украине 20 грн продают за 10 тыс. грн

В Украине за 10 тыс. грн продают банкноту в 20 грн. Ее особенностью является особый вид брака – обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой.

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Банкнота выставлена на продажу на специализированном ресурсе Violity. Согласно объявлению:

  • выпущена она в 1992 году;
  • реставрации не подвергалась.
В Украине продают купюру в 20 грн, у которой обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой

Имеет ли дефекты купюра, автор объявления не указывает. Однако на выложенном фото видно характерную вмятину, получающуюся от складывания купюры пополам.

Продают банкноту за 10 тыс. грн

"Брак. Перевёртыш, сдвиг. 20 грн 1992", – говорится в объявлении.

Купюра была выпущена в 1992 году

Цена в 10 тыс. грн же не является окончательной – купюра продается по правилам аукциона, а значит, ее стоимость может вырасти выше. Окончание торгов запланировано на вечер 23 января.

Ценными у коллекционеров считаются купюры и с другими видами брака. В частности, неполной пропечаткой изображения на обратной стороне. К примеру, когда хорошо различимы лишь номер банкноты и орнамент.

Ценными у коллекционеров считаются купюры и с неполной пропечаткой изображения на обратной стороне

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 10 тыс. грн продается купюра в 1 грн 2014 года. Ее цена обусловлена "коллекционным" номером – УУ 1111111.