В Украине 20 грн продают за 10 тыс. грн: почему такая цена
В Украине за 10 тыс. грн продают банкноту в 20 грн. Ее особенностью является особый вид брака – обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой.
Банкнота выставлена на продажу на специализированном ресурсе Violity. Согласно объявлению:
- выпущена она в 1992 году;
- реставрации не подвергалась.
Имеет ли дефекты купюра, автор объявления не указывает. Однако на выложенном фото видно характерную вмятину, получающуюся от складывания купюры пополам.
"Брак. Перевёртыш, сдвиг. 20 грн 1992", – говорится в объявлении.
Цена в 10 тыс. грн же не является окончательной – купюра продается по правилам аукциона, а значит, ее стоимость может вырасти выше. Окончание торгов запланировано на вечер 23 января.
Ценными у коллекционеров считаются купюры и с другими видами брака. В частности, неполной пропечаткой изображения на обратной стороне. К примеру, когда хорошо различимы лишь номер банкноты и орнамент.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 10 тыс. грн продается купюра в 1 грн 2014 года. Ее цена обусловлена "коллекционным" номером – УУ 1111111.