В США выпустили монеты, посвященные героизму украинцев: как выглядят

В США выпустили две инвестиционные монеты, посвященные героизму украинцев, которые противостоят вторжению России. Они выпущены частными монетными дворами. Цены в Европу варьируются от 90 до 140 евро (от 2,8 тыс. до 6,5 тыс. грн).

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ). Обе монеты сделаны из серебра, на их реверсах изображена женщина, олицетворяющая образ свободы.

Этот дизайн осоздан по мотивам эскиза художника Адольфа Александра Вайнмана "Идущая свобода". Первоначально его использовали для разменной монеты США номиналом 50 центов, которая карбировалась между 1916-1947 годами.

На реверсе одной монеты вокруг женщины в цветочном венке развевается сине-желтый флаг. А на реверсе второй ее платье окрашено в цвета украинского флага, женщина шагает по полю подсолнухов. Из тех же цветов сплетен ее венок, а в руках – букет тоже из подсолнухов.

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"Подсолнечник издавна считается украинским символом любви к Родине... Его цветы стали также символом скорби по погибшим на Донбассе украинским героям и символическим воплощением Дня памяти защитников Украины, который ежегодно отмечается 29 августа", – отметили в НБУ.

На аверсе обеих монет изображен культовый американский орел в полете. Дизайн аверса инвестиционных монет этого типа обновлен в 2021 году и создан художницей Эмили Дамстра. На лицевой стороне второй монеты изображение орла – цветное, исполненное в красках украинской символики.

Ранее в Белом доме заявили о выпуске памятных монет по случаю обращения президента Украины Владимира Зеленского в американский Конгресс. Приобрести такую можно за $100. На одной из сторон монеты написано: "Лидер мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, банк Эстонии планирует выпустить в обращение монету номиналом 2 евро, посвященную Украине. Ее дизайн создала украинка, обучающаяся в Эстонской академии художеств (Estonian Academy of Arts). Ожидается, что к концу 2022 года будут выпущены специально разработанные монеты, а выручку передадут НБУ.