Эстония выпустит монету "Слава Украине": как выглядит

Банк Эстонии планирует выпустить в обращение монету номиналом 2 евро, посвященную Украине. Ее дизайн создала украинка, обучающаяся в Эстонской академии художеств (Estonian Academy of Arts). Ожидается, что к концу этого года будут выпущены специально разработанные монеты, а выручку передадут НБУ (Национальный банк Украины).

Правление Банка Эстонии утвердило дизайн монеты на заседании на этой неделе. 2 евро, посвященные Украине и свободе, были разработаны харьковчанкой Дарьей Титовой. Она указала, что изобразила на монете девушку как символ нежности, которая в свою очередь оберегает птиц в его руке, пишет пресс-служба Банка Эстонии.

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Также в Совете управляющих Центробанка приняли решение добавить на монету подпись "Слава Украине". "Впервые на монете Банка Эстонии есть текст на иностранном языке, но это исключительная ситуация – "Слава Украины" иллюстрирует стремление Украины к свободе", – заявил глава Набсовета Банка Эстонии Март Лаар.

Он добавил, что в Банке Эстонии искали возможность поддержать украинцев, и обнаружили, что чеканка специально разработанной тиражной монеты в партнерстве с НБУ позволит как поддержать финансово, так и послать символическое сообщение от Европы.

"В то же время мы считали важным, чтобы монета, посвященная Украине и свободе, была выполнена как можно быстрее и разработана украинцем. Воплотить это желание в жизнь нам помогли молодые украинские студенты-искусствоведы", – отметил председатель Центробанка Мадис Мюллер.

Подготовка к выпуску монеты началась еще в апреле. Специально разработанный дизайн 2 евро должен быть еще одобрен Европейской комиссией и странами ЕС.

"Это исключительное решение, но поскольку выручку от продажи монетной карты мы будем направлять в Национальный банк Украины, мы хотим как можно скорее запустить канал поддержки. Украина борется за свою свободу, и каждый евро на счету", – подытожил Мюллер.

Изначально Банк Эстонии хотел выпустить до 40 тыс. монетных карточек, но готов увеличить тираж, если спрос окажется более высоким. Центробанки Латвии и Литвы поддержали инициативу и также планируют выпуск монет, посвященных нашей стране.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Белом доме заявили овыпуске памятных монет по случаю обращения президента Украины Владимира Зеленского в американский Конгресс. Приобрести такую можно за $100. На одной из сторон монеты написано: "Лидер мира. Лидер мира".