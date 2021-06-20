В Раде собираются рассмотреть новый порядок расчёта минимальной зарплаты

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов включил в свою повестку дня рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "Об оплате труда" по повышению размеров заработной платы. Об этом сообщается на сайте Комитета.

Речь идет о проекте Закона № 3013а, авторами которого выступила группа народных депутатов от политической партии "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко. Документ был внесен в парламент еще в прошлом году, однако только сейчас его планируют рассмотреть на заседании профильного комитета.

В частности, проектом предлагается внести такие изменения в Закон "Об оплате труда":

установить, что к минимальной заработной плате не включаются различные доплаты, надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты, доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья, за работу в ночное и сверхурочное время, разъездной характер работ, премии и другие аналогичные выплаты;

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предусмотреть, что размер минимальной заработной платы устанавливается и пересматривается в зависимости от изменения размера фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц ;

установить, что размер минимальной заработной платы не может быть уменьшен в случае уменьшения фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, изначально в Законе "Об оплате труда" присутствовала норма, что в минимальную заработную плату не включаются различные доплаты, надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты. Однако в конце 2016 года в этот Закон были внесены изменения с целью уменьшения размера минимальной заработной платы, и вышеуказанную норму изъяли.

Этим было нарушено ст. 22 Конституции, которой предусмотрено, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Таким образом, народные избранники хотят восстановить отмененные ранее нормы законодательства об оплате труда, а это, в свою очередь, позволит повысить общий размер заработной платы работника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют значительно уменьшить диспропорции в оплате труда обычных работников и ТОП-менеджмента предприятий, а также уравнять зарплаты мужчин и женщин. Для этого Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирована разработка проекта Закона "О равном вознаграждении за равноценный труд".