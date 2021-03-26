В Польше растет количество украинских заробитчан-бизнесменов: озвучены цифры

Невзирая на пандемию, в Польше все больше трудовых мигрантов открывают и развивают свой бизнес. В конце 2020-го в учреждении соцстрахования (ZUS) было зарегистрировано более 21,5 тысячи иностранцев, занимающихся предпринимательством. Для сравнения, это на 11% больше, чем в 2019 году. Больше всего среди них было предпринимателей из Украины.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на "Rzeczpospolita". В феврале 2021 года почти четверо из пяти экономических иммигрантов из Украины имели планы или собирались начать бизнес в Польше.

Это значит, что с прошлого года группа украинцев, которые хотят начать собственное дело в Польше, выросла на треть. Такую тенденцию можно увидеть в реестрах учреждения социального страхования: количество украинских граждан, ведущих бизнес в Польше, за год выросло до 5,9 тысяч.

По оценкам экспертов Аналитического центра Gremi Personal, украинский бизнес в Польше становится все более цивилизованным и упорядоченным. Представитель агентства Мирка Сергей отмечает, что украинки, которые раньше убирали дома и офисы, сейчас сами открывают клининговые компании. В свою очередь, строитель из восточной границы открывает в Польше собственные ремонтно-строительные фирмы.

Напомним, в Украине растет спрос среди соискателей на работу за границей. С приходом карантина он только вырос. Так, в феврале 2021-го на сайте Jooble люди искали заграничные вакансии более 70 тысяч раз.

Как сообщал OBOZREVATEL: