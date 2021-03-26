У Польщі зростає кількість українських заробітчан-бізнесменів: озвучено цифри

Незважаючи на пандемію, в Польщі дедалі більше трудових мігрантів відкривають і розвивають свій бізнес. Наприкінці 2020-го в установі соцстрахування (ZUS) було зареєстровано понад 21,5 тисячі іноземців, які займаються підприємництвом. Для порівняння, це на 11% більше, ніж 2019 року. Найбільше серед них було підприємців із України.

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на "Rzeczpospolita". У лютому 2021 року майже четверо з п'яти економічних іммігрантів з України мали плани або збиралися розпочати бізнес у Польщі.

Це означає, що з минулого року група українців, які хочуть розпочати власну справу в Польщі, зросла на третину. Таку тенденцію можна побачити в реєстрах установи соціального страхування: кількість українських громадян, які ведуть бізнес у Польщі, за рік зросла до 5,9 тисяч.

За оцінками експертів Аналітичного центру Gremi Personal, український бізнес у Польщі стає все більш цивілізованим і впорядкованим. Представник агентства Мірка Сєрґєй зазначає, що українки, які раніше прибирали будинки й офіси, зараз самі відкривають клінінгові компанії. Зі свого боку, будівельник зі східного кордону відкриває в Польщі власні ремонтно-будівельні фірми.

Нагадаємо, в Україні зростає попит серед претендентів на роботу за кордоном. Із приходом карантину він тільки виріс. Так, у лютому 2021-го на сайті Jooble люди шукали закордонні вакансії більш ніж 70 тисяч разів.

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