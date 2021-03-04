Заробитчане в 2021-м перечислят в Украину до 13 млрд долларов – НБУ

В НБУ прогнозируют, что трудовые мигранты в 2021-м перечислят в Украину около 13 млрд долларов, что на 8% больше, чем в 2020-м. Поступления от путешествий вернутся на докризисный уровень уже в следующем году.

Об этом заявил глава НБУ Юрий Гелетий во время брифинга по вопросам монетарной политики, сообщает "Экономическая правда". Сумма переводов вырастет "прежде всего за счет восстановления экономик стран, назначения трудовых мигрантов, а также упрощения пересечения границы в результате смягчения противоэпидемических мер", – сказал он.

Кроме того, Гелетий отметил что в 2021 году ожидается восстановление импорта путешествий до около 6 млрд долларов, а в 2022-м показатель достигнет докризисного уровня. Для сравнения, в 2020 году он составлял 4,7 миллиарда долларов.

Напомним, что в 2020 году объем переводов трудовых мигрантов в Украину составил 12,121 млрд долларов. Это на 200 млн долларов больше, чем в 2019-м (11,921 млрд долларов).

Отметим, переводы украинских заробитчан – один из основных источников поступления валюты в страну. Трудовые мигранты зарабатывают в валюте, а после отправляют деньги семьям в Украину, которые после продают доллары и покупают гривню.

Как сообщал OBOZREVATEL: