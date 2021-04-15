В НБУ рассказали, когда украинцам ждать пика всплеска цен

Пик всплеска цен в Украине придется на III квартал 2021-го (июль-сентябрь). Впрочем, поступления на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки НБУ постепенно развернут инфляционную динамику.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. "Осенью инфляция начнет снижаться и вернется к целевому диапазону 5%±1 п.п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось. В частности, повлияло ужесточение карантинных ограничений.

Учитывая потери от пандемии, Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

Напомним, правление Нацбанка повысило учетную ставку на 1 п.п. до 7,5% годовых. Это, как утверждают в учреждении, позволит уменьшить темпы инфляции в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL: