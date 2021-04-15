У НБУ розповіли, коли українцям чекати піку сплеску цін

Пік піку сплеску цін в Україні припаде на III квартал 2021-го (липень-вересень). Втім, надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту від низької бази порівняння для окремих товарів, а також підвищення облікової ставки НБУ поступово розвернуть інфляційну динаміку.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку. "Восени інфляція почне знижуватися та повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в.п. в першому півріччі 2022 року, де й залишатиметься надалі", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося. Зокрема, вплинуло посилення карантинних обмежень.

З огляду на втрати від пандемії, Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

Нагадаємо, правління Нацбанку підвищило облікову ставку на 1 п.п. до 7,5% річних. Це, як стверджують в установі, дозволить зменшити темпи інфляції в Україні.

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