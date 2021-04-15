НБУ из-за инфляции повысил ключевую ставку: что ждет украинцев

Правление Национального банка повысило учетную ставку на 1 п.п. до 7,5% годовых. Это, как утверждают в учреждении, позволит уменьшить темпы инфляции в Украине.

Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте НБУ 15 апреля. "По итогам марта рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция – до 5,9%. Динамика показателей превысила прогноз Национального банка Украины, опубликованный в Инфляционный отчет за январь 2021", – объяснили в НБУ.

От учетной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже банки предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

К чему приведет высокая учетная ставка:

вырастут ставки на ОВГЗ;

доллар может подешеветь;

ставки на кредиты и депозиты – вырастут;

снизится рост цен.

Почему выросли цены:

рост мировых цен на продовольствие и энергоносители;

оживление глобальной экономики и эффекты от худших урожаев;

Пик роста цен ожидается на III квартал 2021 года. Впрочем, "поступления на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки Национальным банком Украины постепенно развернут инфляционную динамику", – говорится в отчете.

Также Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8% прежде всего из-за потери, связанные с усилением и продолжением карантина. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.

Ожидается, что текущий счет в 2021 году вернется к незначительному дефициту (0,8% ВВП) вследствие роста внутреннего спроса и постепенного восстановления международного туризма. В 2022-2023 годах дефицит текущего счета существенно расширится прежде всего из-за менее благоприятные условия торговли для экспортеров аграрной и металлургической продукции и ожидаемое снижение доходов от транзита газа.

Основным предположением макропрогноза остается продолжения сотрудничества с МВФ.

Новые волны пандемии и штаммы коронавируса заставили страны в очередной раз возвращаться к усилению карантина в I квартале 2021 года. Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики.

Актуальны также другие риски:

эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;

волатильность на мировых рынках капитала;

резкое ухудшение условий торговли.

Учитывая имеющийся баланс рисков и усиление фундаментального инфляционного давления в течение последних месяцев, Правление Национального банка Украины повысило учетную ставку до 7,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".