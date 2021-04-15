НБУ из-за инфляции повысил ключевую ставку: что ждет украинцев
Правление Национального банка повысило учетную ставку на 1 п.п. до 7,5% годовых. Это, как утверждают в учреждении, позволит уменьшить темпы инфляции в Украине.
Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте НБУ 15 апреля. "По итогам марта рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция – до 5,9%. Динамика показателей превысила прогноз Национального банка Украины, опубликованный в Инфляционный отчет за январь 2021", – объяснили в НБУ.
От учетной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже банки предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.
К чему приведет высокая учетная ставка:
вырастут ставки на ОВГЗ;
доллар может подешеветь;
ставки на кредиты и депозиты – вырастут;
снизится рост цен.
Почему выросли цены:
рост мировых цен на продовольствие и энергоносители;
оживление глобальной экономики и эффекты от худших урожаев;
Пик роста цен ожидается на III квартал 2021 года. Впрочем, "поступления на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки Национальным банком Украины постепенно развернут инфляционную динамику", – говорится в отчете.
Также Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8% прежде всего из-за потери, связанные с усилением и продолжением карантина. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.
Ожидается, что текущий счет в 2021 году вернется к незначительному дефициту (0,8% ВВП) вследствие роста внутреннего спроса и постепенного восстановления международного туризма. В 2022-2023 годах дефицит текущего счета существенно расширится прежде всего из-за менее благоприятные условия торговли для экспортеров аграрной и металлургической продукции и ожидаемое снижение доходов от транзита газа.
Основным предположением макропрогноза остается продолжения сотрудничества с МВФ.
Новые волны пандемии и штаммы коронавируса заставили страны в очередной раз возвращаться к усилению карантина в I квартале 2021 года. Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики.
Актуальны также другие риски:
эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;
волатильность на мировых рынках капитала;
резкое ухудшение условий торговли.
Учитывая имеющийся баланс рисков и усиление фундаментального инфляционного давления в течение последних месяцев, Правление Национального банка Украины повысило учетную ставку до 7,5%.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".