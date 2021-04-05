В Минфине рассказали о судьбе выплат 8 тысяч гривен украинцам

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что проблем с выплатой помощи предпринимателям, в том числе и выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен и их работникам, не будет.

"Проблем с выплатами не будет, потому что у нас был переходный остаток ковидного фонда. Мы его сохранили и сейчас можем использовать на выплату предпринимателям", – сказал глава Минфина в эфире программы "Подробиці тижня".

По его словам, эта инициатива не требует внесения изменений в бюджет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.

Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.

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