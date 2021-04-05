У Мінфіні розповіли про долю виплат 8 тисяч гривень українцям

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що проблем із виплатою допомоги підприємцям, зокрема й виплатою ФОП по 8 тисяч гривень і їхнім працівникам, не буде.

"Проблем із виплатами не буде, тому що в нас був перехідний залишок ковідного фонду. Ми його зберегли і зараз можемо використати на виплату підприємцям", – сказав голова Мінфіну в ефірі програми "Подробиці тижня".

За його словами, ця ініціатива не потребує внесення змін до бюджету.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 листопада анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень. Це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.

Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисячі гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL: