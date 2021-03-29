В Киеве сдают квартиру в 6 квадратов и без окна: как выглядит "дешевый смарт"

В Киеве за 4 тыс. грн сдают "смарт-квартиру" без окон и площадью в 6 кв.м. Владельцы жилья купили две кладовки в подвале, совместили их, а теперь предлагают арендовать для жилья.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Квартира в цоколе нового пятиэтажного дома. Без окна, есть вентиляция. Туалет, душ, стиральная машина, бойлер, диван, шкаф", – пишут владельцы "смарт-квартиры". Ранее это жилье пытались продать за 9 тыс. долларов.

Традиционно цены на аренду жилья "замирают" летом, когда из крупных городов уезжают студенты, и начинают расти ближе к сентябрю. В целом же за год стоимость квартир увеличивается на 20%, отмечает эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

"Дело в том, что многие люди, которые работали за границей, в России, в ЕС, сейчас находятся в Украине. С мая 2020 года наблюдается серьезная миграция в Украину в крупные города. Спрос растет постоянно, независимо от того, локдаун это или нет. В Киеве до 2020 года было около 1 000 сделок в месяц, сейчас уже около 2 000 сделок. Выросло и предложение. Было 30 тысяч, сейчас уже 50", – говорит он.

Стоимость жилья в первую очередь зависит от ситуации в экономике. Когда растут зарплаты, цены, то должна увеличиваться и стоимость аренды.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы в 2021 году должны заплатить налоги за свои квартиры и машины. Кроме того, отдельно придется заплатить за дополнительные доходы.