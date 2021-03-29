В Украине может резко подорожать аренда квартир: как меняется спрос и цены

В Украине в 2021 году может подорожать на 20% аренда квартир в бюджетном сегменте. Несмотря на ужесточение карантина, количество сделок растет. Также меняется и структура спроса. С каждым годом все больше желающих арендовать жилье в новостройке.

О том, что ждет арендаторов квартир и как будут меняться цены, читайте в материале OBOZREVATEL.

Стоимость аренды в Киеве плавно растет ежегодно. Сейчас в среднем однокомнатную квартиру недалеко от метро в одном из районов столицы можно арендовать за 7-9 тыс. грн. Жилье в новостройке традиционно на 20-30% дороже. В прошлом году стоимость стартовала от 6 тыс. грн. Подорожание продолжается, несмотря на локдаун и тяжелую экономическую ситуацию.

Но среди тысяч объявлений найдутся предложения и для тех, чей бюджет не позволяет претендовать на полноценную квартиру, но кто категорически не хочет арендовать комнату. Например, в одном из многоэтажных домов Киева семья выкупила две кладовки, совместила их, а теперь предлагает взять в аренду помещение без окон площадью в 6 квадратных метров за 4 тысячи гривен.

"Квартира в цоколе нового пятиэтажного дома. Без окна, есть вентиляция. Туалет, душ, стиральная машина, бойлер, диван, шкаф", – говорится в объявлении.

Жить в чужой квартире можно даже бесплатно. Например, в столице ищут в пустую двухкомнатную квартиру, которая "готова для ремонта", бесплатного мастера, который за возможность занять жилье на один-два месяца поможет отремонтировать санузел и кухню.

Согласно данным Budportal, по итогам прошлого месяца самым дорогим объектом, арендованным в феврале, стал дом на улице Ольшанской (Печерский р-н) площадью 450 кв. м за 254 тыс. грн в месяц, а самая дешевая для аренды квартира была найдена на ул. Правды (Подольский р-н) за 6 100 грн/мес. Ее площадь составляет 39 кв. м.

Традиционно цены на аренду жилья "замирают" летом, когда из крупных городов уезжают студенты, и начинают расти ближе к сентябрю. В целом же за год стоимость квартир увеличивается на 20%, отмечает эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

"Дело в том, что многие люди, которые работали за границей, в России, в ЕС, сейчас находятся в Украине. С мая 2020 года наблюдается серьезная миграция в Украину в крупные города. Спрос растет постоянно, независимо от того, локдаун это или нет. В Киеве до 2020 года было около 1 000 сделок в месяц, сейчас уже около 2 000 сделок. Выросло и предложение. Было 30 тысяч, сейчас уже 50", – говорит он.

Стоимость жилья в первую очередь зависит от ситуации в экономике. Когда растут зарплаты, цены, то должна увеличиваться и стоимость аренды.

Эксперт Ярослава Чапко в то же время уверена, что значительного роста цен ожидать не стоит. В конце отопительного сезона может быть повышение цен среди тех, кто делал существенные скидки в связи с подорожанием коммуналки.

С другой стороны, из-за постоянных локдаунов и ужесточения карантина растет спрос на жилые комплексы с собственной инфраструктурой: площадками, магазинами, парками. В то же время старый жилой фонд (в первую очередь хрущевки) с каждым годом теряют своих клиентов и вынуждены снижать цены.

"На рынке предложение превышает спрос. Повышение возможно там, где были существенные скидки. Но как массовое явление в связи с окончанием отопительного сезона – изменений не будет. Спрос сместится на другие объекты. У арендаторов есть большой выбор по качеству, расположению. Будут пользоваться ЖК с собственной замкнутой инфраструктурой", – говорит Чапко.

Рынок недвижимости – лакмусовая бумага для экономики. Резкий рост цен невозможен из-за низкой динамики роста доходов. С другой стороны, ситуация меняется. Карантин внес свои коррективы: если раньше, к примеру, главным критерием для аренды жилья была близость к станции метро, то сейчас важно, чтобы вся инфраструктура "была под рукой".