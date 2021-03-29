У Києві здають квартиру в 6 квадратів і без вікна: як виглядає "дешевий смарт"

У Києві за 4 тис. грн здають "смарт-квартиру" без вікон і площею в 6 кв. м. Власники житла купили дві комори в підвалі, поєднали їх, а тепер пропонують орендувати для житла.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Квартира в цоколі нового п'ятиповерхового будинку. Без вікна, є вентиляція. Туалет, душ, пральна машина, бойлер, диван, шафа", – пишуть власники "смарт-квартири". Раніше це житло намагалися продати за 9 тис. доларів.

Традиційно ціни на оренду житла "завмирають" влітку, коли з великих міст їдуть студенти, і починають рости ближче до вересня. Загалом за рік вартість квартир збільшується на 20%, зазначає експерт із нерухомості Сергій Костецький.

"Річ у тім, що багато людей, які працювали за кордоном, у Росії, в ЄС, зараз перебувають в Україні. З травня 2020 року спостерігається серйозна міграція в Україні у великі міста. Попит зростає постійно, незалежно від того, локдаун це чи ні. У Києві до 2020 року було близько 1000 угод на місяць, зараз уже приблизно 2000 угод. Виросла і пропозиція. Було 30 тисяч, а зараз уже 50", – каже він.

Вартість житла передусім залежить від ситуації в економіці. Коли зростають зарплати, ціни, то повинна збільшуватися і вартість оренди.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українці 2021 року мають заплатити податки за свої квартири і машини. Крім того, окремо доведеться заплатити за додаткові доходи.