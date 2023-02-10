В Киеве сдают "двушку" за 80 тыс. грн в месяц: в квартире лепнина, "дворцовая" люстра, но нет матраца

В Киеве сдают в аренду одну из самых дорогих квартир. За двухкомнатные апартаменты площадью всего 80 кв. м просят 2 тыс. долларов в месяц (сейчас это более 80 тыс. грн). Причина такой цены – расположение и ремонт "а-ля дворец", который хозяева жилья называют "авторским" и "дорогостоящим".

Видео дня

Об этом говорится в объявлении, опубликованном на одной из крупных площадок. Квартира находится недалеко от метро "Дворец Украина" в центре столицы.

Апартаменты расположены на 18-м этаже (всего в доме 20). Это может стать препятствием для арендодателя, т.к. по словам экспертов, из-за отключений света (и, соотвественно, лифтов) украинцы последнее время предпочитают снимать квартиры лишь на нижних этажах.

"В квартире выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт (2021 год) по авторскому проекту. В квартире никто не жил, все абсолютно новое, делали ремонт "для себя" с лучших дорогостоящих материалов", – рассказывает арендодатель.

При этом в "двушке" сделали перепланировку. Теперь в квартире одна спальня, а вся остальная площадь объединена с кухней в одно пространство. Также имеется открытый балкон, утепленная лоджия и два санузла.

В квартире есть бытовая техника (бойлер, стиральная машина), оборудован теплый пол и т.д. Однако на кровати отсутствует матрац. Впрочем, хозяин жилья обещает докупить его "под арендатора".