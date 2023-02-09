Как изменились цены на аренду жилья в крупнейших городах Украины, какие квартиры выбирают

Как в Киеве, так и других крупных городах Украины, как Днепр, Одесса, Харьков, стабилизировалась ситуация на рынке аренды жилья. В большинстве городов стоимость аренды ниже, чем до полномасштабной войны. При этом цена так и будет зависеть от военной ситуации в стране.

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О том, как изменились цены на аренду квартир в Украине, какие приоритеты у арендаторов и что будет со стоимостью в дальнейшем – разбирался OBOZREVATEL.

Киев

В Киеве цены с октября-ноября стабилизировались и находятся на одном уровне, рассказал OBOZREVATEL Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины. Единственное, отмечает он, у арендаторов сменились приоритеты. В столице есть спрос на квартиры на невысоких этажах, а также с наличием газовых поставок.

Кроме того, обращают внимание люди на наличие укрытия поблизости и чтобы жилье располагалось подальше от объектов критической инфраструктуры. По словам Питы, в целом по Киеву предложений хватает.

Западная Украина

Цены на аренду в городах Западной Украины также стабилизировались. Там стоимость снизилась по сравнению с ценами в начале войны, когда они были очень завышены. Сейчас переселенцы арендуют жилье не столь активно.

"Кто вернулся, кто переехал в другой город, где дешевле. Так что переселенцы так разъехались по Украине и вообще ситуация стабилизировалась по западным регионам. В некоторых регионах все-таки цены остались выше. Это такие как Закарпатье и другие более спокойные регионы", – подчеркнул эксперт.

Северная Украина

Возобновилась аренда жилья и в городах на севере, которые ранее сильно пострадали из-за военных действий – Харьков, Чернигов, Сумы. При этом цены там намного ниже довоенных.

"Примерно 50% и более (более низкие цены. – Ред.), возможно. Но аренда там уже начала восстанавливаться. Это радует, потому что города, которые вообще не работали, сейчас начинают понемногу восстанавливаться", – объяснил Пита.

Восток и Юг

В Днепре и Одессе стоимость аренды тоже ниже довоенной. Разница составляет примерно 30-40%.

Что будет с ценами дальше?

Аналитик компании SV Development, эксперт по недвижимости Сергей Костецкий отметил, что делать какие-либо прогнозы по росту или снижению цены на аренду квартир очень сложно. Все будет полностью зависеть от военной ситуации.

"Цены сейчас зависят каждый день от количества обстрелов, воздушных тревог, наступательных действий и т.д. То есть классические рыночные факторы вообще не действуют. Мы не знаем, что будет сегодня через 2 часа, и нельзя сказать, что цена будет расти или падать. То есть если, допустим, Киев обстреливать не будут, то цена будет более или менее стабильной, а если начнут обстреливать, то цена изменится в некоторых моментах, то есть люди, живущие в квартирах возле трансформаторов, заводов, будут выезжать, переезжать в какие-то отдаленные районы. Тогда цена может измениться", – рассказывает специалист.

Костецкий добавляет: как такого рынка аренды в Украине вообще не существует. Любые изменения или "катаклизмы", обстрелы молниеносно влияют на ситуацию. Никакие рыночные факторы или курс доллара пока не влияют на рынок, подытожил он.

OBOZREVATEL сообщал ранее, во Львове в 15 минутах от центра сдают одну из самых маленьких квартир. В комнате площадью 20 квадратов разместили спальное место, кухню и туалет с душем (его огородили дополнительными перестенками).

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