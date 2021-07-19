В каких городах Украины дороже всего принять ванну: озвучены данные

По подсчетам стоимости горячей ванны в разных городах Украины, дороже всего это удовольствие обойдется в Луцке – 18,83 грн. В расчетах исходили из того, что средний объем ванны составляет 160 л.

Чуть дешевле набрать горячую ванну выйдет в Северодонецке – 18 грн, а также в Житомире – 17,80 грн. Об этом сообщает Telegram-канал Pics&Maps.

Отметим, что дешевле всего в Одессе – 12,02 грн, чтобы наполнить ванну. Чуть выше стоимость в Херсоне (13,25 грн) и Запорожье (14,04 грн).

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Ранее сообщалось, что в Украине с июня 2020-го по июнь 2021-го выросли в цене все коммунальные услуги. Больше всего подорожал газ – на 175%. Это стало результатом внедрением рыночного формирования цены при условии рекордно высоких цен на энергоресурсы на европейском рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в сентябре тарифы на отопление могут вырасти на 30-40%. В результате за отопление трехкомнатной квартиры придется заплатить около 4 тыс. грн, а за однушку – 2 тысячи.