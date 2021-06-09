В Кабмине сделали шаг к отмене бесплатного проезда в транспорте: что ждет льготников

В Кабинете министров продолжают двигаться к реализации идеи монетизации льгот в Украине. На заседании правительства в среду, 9 июня, одобрен законопроект касательно замены льгот по оплате проезда в транспорте денежной компенсацией.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания Кабмина в YouTube. Законопроект разработали в Министерстве социальной политики по отдельному поручению главы правительства Дениса Шмыгаля от 27 апреля.

Документом вносятся изменения сразу в 8 действующих законов, которыми предусмотрены льготы по оплате проезда в транспорте, а также некоторые другие льготы (по оплате услуг связи, установке квартирных телефонов, квартплате и т.д.) для следующих категорий граждан:

Видео дня

ветераны войны;

ветераны военной службы, органов внутренних дел и т.д.;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

жертвы нацистских преследований;

лица с инвалидностью;

родители военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы;

реабилитированные лица;

дети с многодетных семей.

В частности, законопроектом предлагается:

Льготы для вышеуказанных категорий граждан заменить денежной компенсацией; Делегировать органам местного самоуправления право самим принимать решения по выплате такой компенсации, а также определять порядок и размер компенсации.

Согласно пояснительной записке к документу, на сегодняшний день Законом № 1774 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" уже предусмотрено, что льготы по оплате проезда могут предоставляться и в денежной форме в размерах и порядке, установленных Кабинетом министров. Однако в целом ряде других законов, которыми такие льготы предусмотрены для конкретных категорий граждан, такая возможность отсутствует. Предложенным проектом документа данную ситуацию предлагают исправить.

В Кабмине уверены, что такой механизм будет способствовать адресности предоставления льгот, исходя из возможностей местных бюджетов.

Напомним, в Кабмине уже разработали порядок монетизации льгот на транспорте - 11 февраля на сайте Минсоцполитики был обнародован для обсуждения проект постановления Кабмина "Некоторые вопросы предоставления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в наличной форме". Согласно документу, местные власти будут сами решать, вводить монетизацию льгот или нет, то есть монетизацию не планируют делать обязательной.

Другими словами, если чиновники на местах решат не внедрять такой механизм, то будет действовать прежний порядок предоставления льгот, при котором компенсацию из местных бюджетов за предоставление льготного проезда получают автотранспортные предприятия. Если же будет принято решение монетизировать транспортную льготу, то проехаться по удостоверению льготника уже не получится. Придется оплачивать проезд полностью на общих основаниях. Эти траты потом должны компенсироваться льготнику либо наличными деньгами, либо переводом на банковскую карту.

Проектом постановления Кабмина предусмотрено, что льготы в наличной форме будут действовать на проезд в городском, пригородном и междугороднем сообщении. При этом на городских и пригородных маршрутах будет предоставляться денежная выплата, а на междугородних — компенсация, то есть та же выплата, но уже после осуществления поездки.

Пенсионеры и люди, имеющие право на государственную социальную помощь, будут получать выплаты автоматически — на свой счет в банке или по почте, а все остальные льготники получат деньги только после того, как подадут в местные органы власти соответствующие заявления.

Кабмин также предусмотрел и компенсацию в случае, если льготник, проживающий в регионе, в котором проведена монетизация, захочет воспользоваться льготой в другом регионе, где такой монетизации нет. Ему следует подтвердить поездку билетом, в котором должны быть указаны ФИО пассажира, дата и населенный пункт, а также поставлена печать автотранспортного предприятия. Если льготник не получил выплаты или компенсации, то он может обратиться в суд.

Следует отметить, что этот проект постановления не был поддержан представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на заседании правительственного "социального" комитета в четверг, 3 июня. В частности, представителем Уполномоченного было выдвинуто условие, согласно которому все основные моменты предоставления "денежных" льгот, в том числе порядок, условия и объем их предоставления органами местного самоуправления, должны определяться на законодательном уровне (а не отдельно взятым местным органом в пределах своей территории), при этом местные бюджеты должны быть обеспечены достаточными финансовыми ресурсами для реализации такого механизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесены законопроекты, которыми планируется провести в Украине транспортную реформу. В случае ее успешной реализации будет ликвидирована дискриминация льготных категорий пассажиров.