Украину заполонил дешевый фальсификат сливочного масла: сколько подделки нам продают

Порядка 40-50% сливочного масла с ценой до 40 грн за пачку, которое продают в Украине, является подделкой. Вместо молочного продукта покупателям подсовывают маргарин. Фальсификатом торгуют в основном на рынках, причем даже официальных (то есть их проверяют контролирующие органы).

Такой результат показала лабораторная проверка масла, которую провел исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Соответствующий видеоролик он выложил на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Для проверки выбирали масло украинских и белорусских производителей по цене ниже 40 грн за пачку (в том числе то, что продавалось по скидкам). Четыре образца купили в крупных супермаркетах – это масло собственных марок "Ашана", "Новуса" и "Великой Кишені", а также "Яготинское".

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Еще четыре образца приобрели на рынке – три белорусских и одно "Таращинское", производства Киевской обл. Также для сравнения купили два вида фермерского масла на развес по цене 220-280 грн/кг (то есть уже дороже, чем до 40 грн за пачку).

Проверка в лаборатории показала, что 40% купленного масла – фальсификат. Причем подделками оказались все образцы с рынка, кроме фермерского продукта (который дороже). Таким образом, если покупать фасованное сливочное масло по цене до 40 грн, шанс нарваться на подделку составляет уже 50%.

"Получается, что из масла дешевле 40 грн четыре подделки, четыре настоящих. И это мы еще не проверили, честно ли указан процент жирности", – сказал Несмиянов. Эксперт также предоставил документ об итогах тестирования:

При этом в лаборатории отметили, что результаты проверки их не очень удивили. "Мы и раньше проводили такие исследования, были разные поставщики, разные заказчики. И мы видели, что процент подделок высокий. Но 40% – это очень много. В предыдущие годы было меньше", – рассказала сотрудница лаборатории.

Несмиянов также обратил внимание, что среди настоящего сливочного масла не оказалось ни одного образца продукта экстра-класса (с жирностью 80-85%). То есть купить по цене до 40 грн настоящее масло такой жирности невозможно, подчеркнул эксперт.

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