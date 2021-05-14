Канцерогены и даже мыши не плодятся: какое масло нельзя покупать в Украине

В Украине в разливном, так называемом "базарном", подсолнечном масле могут быть канцерогены. Крупные заводы продукцию на разлив не продают, покупать масло в бутылках опасно.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в ассоциации "Укролияпром". "У нас очень много местечковых маслобоек. В гаражах ставят пресса, экструдеры. Что можно сказать по качеству? Когда-то, лет 10 назад, делали исследование этого рынка, тогда эксперты сказали, что от подобного масла в 3-м поколении мыши не плодятся. В нем большое количество канцерогенов. К тому же, не соблюдаются условия хранения. Это масло хранится где-то в сарае, в непонятных условиях, с крысами, мышами. Что там может быть? На заводах подсолнечное масло проходит совершенно другие системы", – сообщают в ассоциации.

Отличить на глаз хорошее масло от плохого – достаточно сложно. Потому, чтобы не ошибиться, эксперты советуют покупать продукт официальных производителей, которые соблюдают правильную технологию производства и имеют сертификаты качества.

Также стоит смотреть на дату производства, чтобы масло было свежее. Срок годности подсолнечного масла примерно 1,5-2 года, но открытую бутылку можно хранить не дольше месяца.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Госпотребслужба заявила о том, что печенье, которое поставлялось в "АТБ-Маркет" и "Форвард-КД", добавляли пальмовое масло с 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) (вещество, которое не соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов).