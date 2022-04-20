Пенсии для беженцев в Украине: в ПФУ рассказали, как поменять способ получения выплаты

В Украине среди миллионов вынужденных переселенцев значительная часть – пенсионеры. Некоторые их них для получения выплат (те, кто получал пенсии наличными), должны подать заявку для того, чтобы получать деньги на карту.

Как сообщает профильное издание "На пенсии", в Пенсионном фонде озвучили инструкцию. Правда, чтобы дистанционно изменить способ выплаты (без обращение в отделение), необходимо получить квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как поменять способ получения пенсии:

после авторизации на вебпортале электронных услуг через "Личный кабинет" нажимаете пункт "О пенсионном обеспечении";

выбираете "Внесение изменений в пенсионное дело", далее — "Заявление об изменении способа выплаты пенсии" (заполняете нужные поля формы заявления и загружаете отсканированные документы);

сформированное заявление заверяете собственным КЭПом (заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины).

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Отметим, в Украине в апреле все защищенные статьи расходов (в том числе пенсии и зарплаты) будут выплачены вовремя. Проблем с финансированием не будет. Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко. "Это защищенные расходы, они будут произведены в срок в полном объеме. Поэтому никаких оснований считать, что будут задержки с этим нет", – сказал Марченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине пенсии с 1 апреля пересчитают для примерно 2,5 млн работающих. При этом повышенные выплаты украинцы получат только в июне.