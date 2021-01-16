Украинцы уже могут платить за отопление в два-три раза меньше: озвучено решение

Украинцы без пересмотра тарифов могут платить за отопление в разы меньше. Если у нас среднее потребление энергии составляет 350 кВт*час на квадратный метр в год, то в ЕС этот норматив – на уровне всего лишь 47 кВт*час. Это значит, что украинцы впустую сжигают миллиарды кубов газа, отапливают улицы и платят за это.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Одна из причин, почему в ЕС утепляли свои дома и учились экономить, а украинцы сжигали газ, – низкий тариф, который действовал в Украине до недавнего времени. "Пока есть что-то дешевое, мы не думаем на нем экономить. Поколение 40+ помнит "Жигули" или "Москвичи", забитые до отказа буханками хлеба, которые возили из городов в села кормить свиней. Ибо хлеб был дешевый (16 коп.), дешевле корма или зерна", – пояснил бывший городской голова Черкасс Сергей Одарич.

Вот всего несколько цифр в подтверждение его слов (данные Госагенства энергоэффективности):

Из 18,6 млрд кубометров газа, которые используют на нужды населения, эффективно расходуют только 7,2 млрд;

2,4 млрд кубометров тратится в системе теплоснабжения;

9 млрд "теряются" в домах из-за неутепленных стен, окон и т.д.

Допустим, вы отапливаете свой дом газом и потратили на него 1860 грн в месяц. Из этой суммы 240 грн вы заплатите за голубое топливо, которое потеряется по дороге и еще 900 – за тот объем, который "пропадет" в доме. Если добиться максимального энергосбережения, то вместо 1860 грн можно было бы платить всего 720! И для этого не нужно экономить и находиться в холодном помещении. Стоит всего лишь заняться модернизацией жилья.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: