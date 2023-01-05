Рекордное сокращение экономики Украины: на сколько упал ВВП в 2022 году
Из-за развязанной Россией полномасштабной войны в 2022 году экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения. По предварительным оценкам Минэкономики, сокращение экономики составило 30,4% [±2%]. Впрочем, ранее прогнозировалось, что оно будет более жестким – 40-50% и более.
Об этом сообщили в самом министерстве. Там отметили, что "удержать экономический фронт" удалось благодаря ряду факторов:
- успехам сил обороны Украины на поле боя;
- слаженной работе правительства и бизнеса;
- несгибаемому духу населения;
- скорости восстановления разрушенных/поврежденных объектов критической инфраструктуры;
- системной финансовой поддержке со стороны международных партнеров.
"В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения, которые ей нанесла РФ, масштабировав 24 февраля по всей протяженности общей границы и с территории Белоруссии и оккупированного Крыма свой террор, начатый еще в 2014 году. ... Это объективно худший результат времен независимости, впрочем лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: в декабре падение ВВП оценено на уровне 34 [±2%], что несколько лучше ноябрьских оценок в 37 [±2%]. Тем не менее, отмечается, российские террористические ракетные атаки все же оказали негативно влияние на экономику страны – в частности, на бизнес, оказывая давление на его:
- настроения;
- активность.
Как сообщал OBOZREVATEL, один из самых цитируемых экономистов мира, профессор Гарвардского университета, бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф оптимистично настроен в отношении развития экономики Украины после войны. По его словам, Украина многое потеряла, но с другой стороны получила значительное доверие и славу на мировой арене.
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