Украинцы стали чаще искать новую работу: названа самая популярная вакансия

По причине введения карантинных ограничений в Украине, многие были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска или даже уволиться. Поэтому особой популярностью стали пользоваться вакансии с частичной или временной занятостью, удобной для соискателей на период карантина. Одним из самых популярных предложений стала работа водителем такси.

Об этом сообщает сайт по поиску работы Jooble, который проанализировал ситуацию с работой для водителей такси с начала 2021-го. Так, количество вакансий продолжает расти – в марте их было на 17% больше, чем в январе.

Отметим, что наибольшее количество вакансий сосредоточено в Киеве, Днепре и Харькове. Касательно спроса на работу в службах такси, то больше всего поисковых запросов в Jooble зафиксировали в Киеве, Харькове и Одессе.

В целом в марте спрос несколько уменьшился – на 10% по сравнению с январем. Отметим, что уровень предлагаемых зарплат для водителей отличается в регионах и зависит от графика работы и наличия собственного авто у поисковика. Сейчас зарплатные рамки для таксистов с учетом различных условий и региона работы колеблются в районе 10-30 тыс. грн в стране.

Напомним, в Украине во время очередного локдауна больше всего увольнений придется на малый бизнес, так как он менее всего защищен. Также это может коснуться людей, работающих в розничной торговле и сфере обслуживания.

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