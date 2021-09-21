Украинцы покупают новые SIM-карты, на которые начинают названивать коллекторы: что происходит

Украинцы, которые покупают новые SIM-карты, сталкиваются с назойливыми звонками коллекторов. Дело в том, что операторы отключают номера, которыми долго не пользовались, а затем продают их повторно. В результате новый владелец вместе с SIMкой покупает и проблемы предыдущего владельца.

Как поясняет издание UBR, большинство операторов спустя год после того, как клиент перестал пользоваться услугами, удаляет номер. Позже SIM-карту с этой же комбинацией цифр могут выпустить уже с новым тарифным планом. Однако бывают случаи, когда номеру находят нового владельца уже через три месяца.

"lifecell, как и другие операторы, повторно использует свой номерной ресурс после завершения работы (деактивации) номера, что не запрещено законодательством. Период с момента деактивации до начала введения номера для повторной продажи может составлять от трех месяцев (минимальный срок)", – объяснили в компании.

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У "Киевстара" срок перевыпуска номера зависит от формы обслуживания. Для тарифных планов предоплаченного обслуживания – в течение пяти месяцев после того, как тот был удален из биллинговых систем. То есть через 17 месяцев с даты последнего использования.

Важно также отметить, что если заблокирован и перевыпущен номер, который прошлый владелец использовал как финансовый, с его помощью можно также попытаться получить доступ к чужому счету. Но главная проблема – коллекторы. Они могут годами обзванивать своих должников, заказывать автодозвоны, присылать СМС и т.д. И доказать им, что у номера сменился владелец, будет крайне сложно. Единственная возможность защитить себя: жаловаться в НБУ и полицию в том случае, если коллекторы перешли грань и начали угрожать. А вот звонки-напоминания законодательством не запрещены.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине мобильные операторы списывают со счетов своих клиентов 3 млрд грн в год за контент-услуги. И половина этих услуг предоставляется без ведома украинцев: из-за всплывающих окон, СМС с оповещением они оформляются фактически тайно.