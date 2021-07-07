Мобильные операторы навязывают украинцам скрытые подписки: ежегодно на них зарабатывают 3 млрд

В Украине мобильные операторы списывают со счетов своих клиентов 3 млрд грн в год за контент-услуги. И половина этих услуг предоставляется без ведома украинцев: из-за всплывающих окон, СМС с оповещением они оформляются фактически тайно.

Об этом говорится в материале ЭП. По оценкам замминистра цифровой трансформации Александра Шелеста, около 1,5 млрд грн ежегодно абоненты теряют из-за контент услуги, которые они не заказывали. Речь идет о развлекательных, справочных, музыкальных услугам. Зарабатывают на этом отдельные провайдеры, а мобильные операторы забирают свою долю (1 из 3 млрд грн).

"То есть услуги предоставляют одни – кто они, что они, какие они – потребитель не знает, а это грубое нарушение закона "О защите прав потребителей". При этом деньги списываются другими. В то же время, по закону каждый потребитель имеет право знать поставщика услуги, ассортимент услуги, количество и требовать ее качество", – говорит экс-член Нацкомиссии по регулированию связь Владимир Гресько.

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Отметим, иногда, чтобы оформить платную подписку на какой-либо из сервисов, достаточно ошибочно дать согласие на него в сплывающем окне. Из-за большого количество приложений и уведомлений на телефонах сделать это можно ошибочно.

Только небольшое количество недовольных украинцев после обращаются с жалобами в профильную комиссию. При этом в прошлом году каждое четвертое обращение регулятора касалось списание средств за контент-услуги.

Как ранее писал OBOZREVATEL, администратор сообщества MZU "Мобильная связь Украины" Олег Свистун заявил, что в 2021 году тарифы на мобильную связь неизбежно будут повышаться.