Украинцы переплачивают за еду: сколько стоит продуктовый набор у нас и в других странах

Базовый набор продуктов обходится украинцам дороже, чем жителям соседних стран. Но дело даже не в цене, а в низких зарплатах. За продуктовую корзинку жители нашей страны должны заплатить $14,64 (384 грн), или 116% от среднего дневного заработка. Для сравнения, в России аналогичный набор продуктов обойдется на $3 (78 грн) дороже, но это составит 50% от дневной зарплаты. В Польше этот показатель еще ниже – всего 27%, или $13,65 (358 грн).

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного NetCredit. Самыми доступными продукты оказались в США, где за набор платят $25,71, или 12% от среднедневного заработка. Вот цифры еще по некоторым странам:

Швейцария – $52,95, или 21% от среднедневного заработка;

США – $25,7, или 12%;

Россия – $17,25, или 50%;

Румыния – $15,21, или 37%;

Украина – $14,64, или 116%;

Польша – $13,65, или 27%;

Молдова – $12,93, или 82%.

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Аналитики установили, что в целом именно зарплаты, а не цены имеют более значительное влияние на доступность продуктов питания в разных странах. Наихудшая ситуация наблюдается в Камбодже и Кении, где за продуктовую корзинку нужно отдать 942% и 552 от дневного заработка соответственно.

При этом ситуация с доступностью продуктов ухудшается по всему миру. После начала пандемии коронавируса в 2020 году 2,37 млрд человек – каждый третий на планете – страдали от отсутствия продовольственной безопасности. Это на 320 млн человек больше, чем до пандемии.

Яйца куриные (12 шт.);

куриная грудка без костей (500 г);

500 г сыра местного производства;

упаковка сухого завтрака (хлопья);

растительное масло (1 л);

свежий хлеб (500 г);

молоко (1 л);

картофель (1 кг);

помидоры (1 кг);

бананы (1 кг);

консервированный тунец (140 г)

питьевая вода (1,5 л).

Ситуация с зарплатами в стране остается сложной, и улучшения пока не предвидится. Проект бюджета на 2022 год предусматривает рост минимальных зарплат всего на 3% (на 200 грн до 6700 грн), а рост цен – более чем на 6%.

В результате реальный размер минималки (то, что можно купить за полученные деньги) значительно снизится. В такой ситуации речь идет даже не о "замораживании" соцстандартов. Те, кто живет на минимальную зарплату, а это в первую очередь бюджетники, станут значительно беднее.

Что касается средней зарплаты, на которую Кабмин не влияет, то в сентябре, по данным Госстата, она составила 14 239 грн. Это на 242 грн больше по сравнению с августом.

Самые высокие официальные заработки ожидаемо зафиксировали в Киеве – в среднем 20 658 грн. Самые низкие – в Черновицкой области, где зарабатывают по 10 976 грн/месяц. Разница в средних зарплатах между этими регионами превышает 9682 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, общее подорожание товаров в Украине в октябре 2021 года по сравнению с октябрем-2020 составило 10,9%. Причем подорожало все, кроме фруктов (они стали дешевле на 3,9%), а также одежды и обуви (подешевели на 4,9%).