МВФ додавил Кабмин: украинцам "заморозят" зарплаты, а денег на индексацию пенсий не хватит

В проекте госбюджета на 2022 год правительство пошло на кардинальный шаг: размер минимальной зарплаты фактически заморозили, в расходах на пенсии не предусмотрели обещанную индексацию, деньги на субсидии урезали. Министр финансов Сергей Марченко на вопрос депутатов, почему же рост инфляции в разы обгонит темпы роста минималки, ответил кратко, мол, все цифры внимательно просчитаны и сбалансированы. Настоящая же причина "бюджета урезания" – миссия МВФ, которая начала свою работу в Украине.

Чтобы получить кредит, Кабмин решил пойти на уступки кредитору и не стал ощутимо повышать социальные стандарты. И это при условии, когда по их же прогнозам цены в следующем году вырастут на 6,2%.

О том, сколько украинцы заплатят за новый кредит от МВФ, читайте в материале OBOZREVATEL.

Если посмотреть на график повышения минимальных зарплат в Украине, то можно без труда угадать, когда получали кредит от МВФ. К примеру, в 2021-м, когда не было кредита, минималку повысили на 1500 грн. Никто не диктовал, каким должен быть бюджет. Годом ранее, когда бюджет утверждался под пристальным вниманием Фонда, повышение составило всего 277 грн.

Видео дня

Теперь же, чтобы удовлетворить пожелания кредитора, Кабмин пошел и того дальше. В условиях высокой инфляции зарплату в 2022-м повысят всего на 200 грн. OBOZREVATEL спросил у премьера Дениса Шмыгаля, почему решили так незначительно увеличить минималку.

"Если неконтролируемо повышать минимальную заработную плату – это довольно большой ресурс, который будет иметь большое влияние на монетарную политику. Это может раскрутить инфляцию до состояния гиперинфляции. Поэтому здесь необходимо держать баланс", – сказал глава правительства.

При этом неофициально и в Кабмине, и в экспертной среде говорят: бюджет писался под пристальным вниманием кредиторов. Денег до конца года не хватит, если не будет кредита. Поэтому приходится идти на уступки МВФ.

"Я так понимаю, правительство хочет получить деньги от МВФ, потому сейчас они не закладывают в бюджет никаких позиций, по которым у Фонда могут быть серьезные вопросы", – озвучил свою версию директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. С этим же согласен и бывший министр соцполитики Андрей Рева.

И хотя ранее и в Кабмине, и в монобольшинстве рассказывали о грядущей реформе прожиточного минимума, росте зарплат и пенсий, в главном финансовом документе прописали совершенно другие цифры. Ни высоких зарплат, ни ощутимого повышения пенсий не будет. Зато есть шанс получить очередной кредит.

В 2022-м цены в Украине вырастут на 7,3%, а минимальная зарплата всего на 3%. В такой ситуации речь идет даже не о "замораживании" соцстандартов. Те, кто живет с минимальной зарплатой, а это в первую очередь бюджетники, станут значительно беднее.

"Зарплата бюджетников фактически будет заморожена. Это самая бедная часть работающего населения. Замораживание минимальной зарплаты создает проблемы в местных бюджетах. 40% застрахованных платят налоги с минимальной зарплаты, значит, фонд оплаты труда будет заморожен, а это источник наших местных бюджетов. И параллельно это наносит удар по Пенсионному фонду", – пояснил Рева.

Более того, чтобы угодить кредитору, в Кабмине:

не предусмотрели расходы на индексацию пенсий (в июле и декабре);

не предусмотрели повышение расходов на субсидии в условиях, когда ожидается рост тарифов.

Проще говоря: бедные станут еще беднее, а поддерживать, судя по всему, будут тех же кредиторов. Погашение и обслуживание госдолга – главная статья расходов. На это потратят 4 из 10 заработанных гривен.

Повезло только военным на Донбассе, которые имеют право на бесплатные квартиры. "Среди позитивов – предусмотрели 5 млрд грн на квартиры участникам АТО, их 4 000 человек на очереди", – добавил Рева.

По оценкам экс-министра, в 2022 году на субсидии понадобится минимум 55 млрд грн, но выделить смогут только 38 млрд. А заложенных на пенсии средств (200,8 млрд из бюджета) фактически не хватит на индексацию и перерасчет выплат военным.

И пока Кабмин в угоду МВФ урезает социальные стандарты вместо того, чтобы выводить 500 млрд грн зарплат из тени, сокращать контрабанду и уничтожать схемы уклонения от уплаты налогов, полностью финансироваться будет только одна статья расходов – на обслуживание и погашение кредитов.

Как показал опыт 2017-го, при двукратном повышении минималки резко выросли поступления в бюджеты всех уровней, сократился дефицит Пенсионного фонда, уменьшился уровень бедности, сократился объем теневых зарплат. МВФ же в первую очередь заинтересован не в благосостоянии украинцев, а в платежеспособности государства.