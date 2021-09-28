Зарплаты украинцев подросли: в каких областях получают больше и меньше всего

Средняя зарплата в Украине повысилась до 13 997 грн в августе 2021 года. Самые высокие официальные заработки традиционно зафиксировали в Киеве – в среднем 20 358 грн. Самые низкие оклады – в Черновицкой области, где зарабатывают по 10 811 грн в месяц. Разница в средних зарплатах между этими регионами превышает 9500 грн.

Повышение средних заработков в Украине за месяц составило 2,4%, а по сравнению с августом-2020 зарплаты выросли на 22,3%. Такие данные обнародовал Госстат.

Киев – 20 358 грн. Донецкая обл. – 14 848 грн. Киевская обл. – 14 228 грн. Днепропетровская обл. – 13 957 грн. Запорожская обл. – 13 952 грн.

Черновицкая обл. – 10 811 грн. Кировоградская обл. – 11 088 грн. Волынская обл. – 11 254 грн. Тернопольская обл. – 11 283 грн. Херсонская обл. – 11 418 грн.

Важно помнить, что в статистике Госстата учитываются только "белые" зарплаты штатных сотрудников. В целом, по этим данным, средняя зарплата в августе 2021 года была в 2,3 раза выше минимальной, которая составляет всего 6000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%. Такие показатели уже заложены в проект госбюджета на 2022 год.

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