Украинцы начали получать по 6500 грн через Дію: как оформить выплату

В Украине стартовали первые выплаты 6500 грн по программе єПідтримка. Деньги начали поступать на счета украинцев с 21 марта. Прием заявок на получение помощи не закрывался.

По официальным данным системы Дія, деньги получили более 480 тыс. украинцев. Читатели OBOZREVATEL также сообщают, что деньги стали поступать на карты єПідтримка, в частности в Альфа-банке и Monobank.

"Первыми средства получают те, кто подал заявки в Дії в первый день работы услуги. Все выплаты будут распределяться поочередно", – объяснили в Дії. В целом украинцы направили около 3,2 млн заявок на помощь от государства.

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При этом украинцев предупреждают о мошенниках. Если вы получили SMS, что нужно перейти по ссылке для зачисления средств, не переходите. "Это интернет-мошенничество. Мы не посылаем никаких SMS со ссылками", – указали в Дії.

Как подать заявку на получение 6500 грн через Дію

Нажмите на кнопку "Получить помощь".

Обновите приложение Дія, если доступно обновление.

Зайдите в меню "Услуги" и выберите пункт "єПідтримка".

Выберите карту "єПідтримка".

Ожидайте зачисления средств. Деньги придут на карту в течение 10 дней.

Регионы, в которых осуществляются выплаты: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Киевская области и Киев.

Обратиться за помощью могут такие категории украинцев:

те, кто работает на условиях трудового договора, гиг-контракта или на других законных основаниях;

физлица-предпринимали (ФЛП), которые платят ЕСВ и не имеют долгов за 4-й квартал 2021 года.

Как получить карту єПідтримка

Выплату 6500 грн осуществляют все банки, подключенные к программе єПідтримка ранее. В одном из них и нужно открыть карту, если вы этого еще не сделали.

Список банков: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, "Восток", IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Для создания карты нужно зайти в приложение выбранного банка. В меню "Открыть карту" будет пункт "єПідтримка". Деньги будут храниться в банке, который вы выберете. Не имеет значения, был ли у вас счет в этом учреждении ранее.

Виртуальную карту необходимо добавить в платежную систему вашего смартфона – к примеру, Apple Wallet на iPhone или Google Pay на Android. Это возможно при наличии NFC-модуля в устройстве. Расплачиваться можно так же, как любой другой карточкой, прикладывая смартфон к терминалу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также стартует программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.

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